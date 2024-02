Coda, un castigo da due gol a partita

Un incubo di nome Massimo Coda. Quella che la Reggiana affronterà domani sarà senza dubbio una delle sfide più difficili di questo girone di ritorno. La Cremonese, nel suo complesso, è una corazzata costruita per centrare subito la promozione in Serie A e anche il mercato di gennaio – con l’arrivo di Johnsen dal Venezia – ha certificato come i lombardi siano determinati a fare di tutto pur di risalire subito al piano di sopra. Tra i tanti talenti a disposizione di mister Giovanni Stroppa, subentrato a Davide Ballardini proprio dopo il 2-2 dell’andata con la Regia, quello dell’ex attaccante del Lecce è una sorta di arma letale per i granata. Pensate infatti che nelle ultime tre partite in cui il bomber ha affrontato la Reggiana ha segnato in media due gol ad incontro.

Uno ‘score’ che è frutto della tripletta segnata il 21 novembre 2020 (Lecce-Reggiana 7-1), della doppietta timbrata il 7 marzo del 2021 (Reggiana-Lecce 0-4) e del centro messo a segno il 16 settembre 2023 (Reggiana-Cremonese 2-2) ovvero nell’ultimo confronto al ‘Città del Tricolore’.

Sarà quindi lui il ‘pericolo pubblico’ numero uno per Rozzio e compagni, una specie di condanna e di ‘tassa’ da pagare a tutti costi. Parlare solo delle prestazioni di questo famelico attaccante di categoria sarebbe però riduttivo.

La Cremonese è infatti l’unica squadra della Serie B ad aver vinto tutte le ultime quattro partite giocate (contro Cosenza, Spezia, Brescia e Lecco) peraltro tenendo sempre la porta inviolata. In Serie B non prende gol…Dall’anno scorso. Le ultime reti subite risalgono infatti alla sconfitta a Palermo del 26 dicembre (3-2 per i rosanero). Un tonfo che per la squadra di Stroppa ha rappresentato una sorta di momento chiave da cui ripartire per cambiare definitivamente marcia.

Senza troppi giri di parole: la Cremonese è la squadra più in forma del momento. Di gran lunga l’avversario peggiore che potesse capitare alla Reggiana in questo periodo. Oltre a quelle di Coda, ultimamente sono cresciute in modo esponenziale anche le prestazioni di Falletti, ormai uno dei veterani della Serie B, e soprattutto del pacchetto difensivo composto solitamente da Antov, Bianchetti e Lochosvili oltre che dal giovane portiere danese Andreas Jungdal, non al meglio nell’ultima giornata di campionato e ben sostituito da Saro. Le chiavi del centrocampo sono invece sapientemente custodite dal reggiano Michele Castagnetti che al suo fianco sta tenendo a battesimo il giovane argentino Gonzalo Abrego (classe 2000) arrivato in prestito dal Godoy Cruz. L’incubo granata Massimo Coda ha quindi uno squadrone al proprio servizio.

