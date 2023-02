Code infinite ai passaggi a livello

Code infinite per le sbarre abbassate, lamentele per le conseguenze di nuovi ritardi dei treni sulla ferrovia Reggio-Ciano alle fermate tra Bibbiano e San Polo, che determinano una chiusura prolungata dei passaggi a livello. Ieri il treno partito da Reggio dalla stazione centrale è arrivato con 14 minuti di ritardo a Ciano, alle 14,12. Alle 13,57 sono stati quasi 20 i minuti che gli automobilisti incolonnati hanno dovuto aspettare ai passaggi a livello di Piazzola e Corniano prima di poter ripartire. Il ritardo a San Polo è stato di 16 minuti, a Ciano in via Tedaldo di 15. Nulla in confronto alla scorsa settimana, quando a causa di un incidente alcuni conducenti sono rimasti incolonnati 46-47 minuti nelle frazioni bibbianesi verso San Polo.