Codemondo avrà una variante Collegherà le provinciali 28 e 72

di Francesca Chilloni

La viabilità del quadrante sud-ovest rispetto a Reggio città è da tempo problematica sia per chi vi abita che per i pendolari dalla Val d’Enza e dalla pedemontana. Un crocevia dove le strade comunali e residenziali sono diventate tangenziali: via Freddi e via Sottili, che collegano CodemondoCavriago a BibbianoQuattro Castella ne sono un esempio lampante. Incidenti, smog, mancanza di piste ciclopedonali (come da Codemondo al borgo di Case Bigi e San Bartolomeo), curve a 90 gradi ed incroci pericolosi ne sono l’esempio concreto. Questioni che vorrebbe risolvere il "Protocollo d’Intesa finalizzato alla risoluzione delle problematiche della mobilità nel settore territoriale provinciale compreso tra il Comune di Reggio e il Comune di Bibbiano", licenziato ai primi di aprile dal presidente della Provincia e arrivato nel Municipio bibbianese nei giorni scorsi. L’accordo prevede che, completati i tre stralci della tangenziale di Barco-Bibbiano (6 milioni di euro), sia introdotto il "divieto al transito dei mezzi pesanti sulla Sp 72 (via Sottili) dall’intersezione con via San Michele al Ghiardo in direzione nord verso Codemondo": al Ghiardo potranno accedere solo mezzi pesanti daper le aziende. Si procederà ad una serie di altri interventi sulla sp72 faranno sì che i tratti di "via Sottili e via Pigoni sottratti alla funzione viabilistica di rango intercomunale saranno trasferiti al Comune di Reggio".

In particolare, l’accordo parla di una "variante all’abitato di Codemondo che colleghi direttamente la sp72 con la sp 28" (cioè la tangenziale di Cavriago-via Teggi) "per la riduzione del tratto urbano della sp72, corrispondente alle via Pigoni e Sottili". Per quest’opera l’accordo non mette in cantiere né tracciati né preventivi di spesa. Si prevedono poi tre rotatorie: all’intersezione via Sottili-via Pigoni per per 255mila euro; all’incrocio di via Freddi (centro sociale Quaresimo) per 160mila euro; e in via Socche da 195mila euro. Questi interventi, come la ciclopedonale lungo via Sottili (la pericolosissima via Freddi non viene nominata) sono però "da intendersi complementari e realizzabili solo a seguito di uno studio di traffico che verifichi la soluzione che verifichi in termini di costi e benefici la massima riduzione eo eliminazione del traffico di attraversamento" da Codemondo.