Codice della strada. La riforma ai raggi X. Blasco: "Città più sicure"

di Benedetta Salsi

Comandante Salvatore Blasco, quali sono i sostanziali cambiamenti in questo nuovo codice della strada?

"Da più parti si sentono voci in merito alle modifiche che da oggi entreranno in vigore. Ho sentito e letto di persone preoccupate ed altre contente. Vorrei ricordare che la ratio di queste modifiche è quella di continuare a prevenire gli incidenti su strada che si sono tradotti nel 2023 in oltre 3039 morti solo in Italia. Come se un intero paese fosse stato debellato da una bomba e invece si trattava di persone comuni morte durante i loro tragitti in macchina. Per evitare questo flagello il legislatore è intervenuto su più campi inasprendo alcune sanzioni per chi continua a guidare in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, punendo ancora di più i recidivi, intervenendo in tutte quelle situazioni di distrazione inutile a cui la tecnologia moderna ci sottopone, disciplinando i giovani nell’utilizzo delle vetture e fornendo regole per i nuovi mezzi di circolazione. La vera novità, comunque, è rappresentata dalla delega che questa legge dà al governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale che comporterà entro dodici mesi un nuovo codice della strada, ancora più moderno e al passo coi tempi".

Una stretta è arrivata anche per quanto riguarda l’utilizzo dei monopattini. Crede che questo possa servire anche nella prevenzione degli incidenti con questo nuovo mezzo di locomozione?

"Nel 2023 a Reggio Emilia ci sono stati 47 incidenti che hanno visto coinvolti i conducenti di monopattini. 3365 incidenti in tutta Italia con 21 vittime. Capisce bene che una disciplina sul punto era necessaria per tutelare gli utenti di questi mezzi ma anche per garantire il risarcimento a chi, senza colpe, ne riceve da loro un danno. E’ stata una conseguenza logica rispetto a questi dati che il legislatore intervenisse e prevedesse l’assicurazione obbligatoria e l’uso del casco".

A quali regole dovrà sottostare chi noleggia monopattini d’ora in poi?

"I monopattini in sharing attualmente in circolazione, possono essere utilizzati poiché le società hanno la copertura assicurativa per danni personale e verso terzi, mentre non mettono a disposizione il casco, che dovrà averlo con sé il conducente ed utilizzarlo prima di mettersi alla guida. La copertura assicurativa non risponde dei danni in caso di circolazione da parte di minore degli anni 14 per cui bisognerà stare attenti ai termini e alle condizioni inserite nel portale della società, prima di accettare il contratto. Dovrà anche essere inserito un dispositivo che ne inibisca l’utilizzo al di fuori delle aree urbane".

Se l’infrazione viene rilevata da uno strumento elettronico e non contestata nell’immediato che cosa accade?

"La nuova normativa prevede un aumento della tipologia delle violazioni che si potranno accertare attraverso l’utilizzo dei sistemi di rilevazione automatico, comunque sottoposti a regole stringenti in termini di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzionalità metrologica.

Alcolock, che cos’è?

"È un dispositivo di blocco e diverrà esecutivo a seguito di un decreto attuativo. Una conseguenza per chi ha commesso infrazioni legate all’assunzione di alcol. Impedirà l’avvio del veicolo qualora il tasso alcolemico del conducente risulti superiore a zero e sarà obbligatorio per tutti i conducenti, titolari di patente rilasciata in Italia o da uno Stato dell’UE o SEE, condannati per reati di guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro".

Riguardo il controllo rispetto all’uso di stupefacenti alla guida che cosa cambia?

"Il cambiamento più evidente è che al legislatore non interessa più sapere se, a seguito della sostanza stupefacente, il conducente del veicolo sia in uno stato di alterazione. Si vuole evitare dal principio che ci si metta alla guida dopo l’assunzione di stupefacenti, con tutta una serie di sanzioni più stringenti per il sol fatto di averne fatto uso. Lo stato di alterazione continua invece ad essere richiesto quale elemento costitutivo per determinare la responsabilità nei reati di omicidio colposo e lesioni gravi derivanti da un incidente stradale".

Tante polemiche avevano suscitato le raffiche di multe che scaturivano dai ‘gialli’ dei semafori di piazzale Tricolore, secondo alcune sentenze troppo brevi. Con questa riforma dopo due passaggi con il rosso però si rischia molto...

"La riforma del codice della Strada ha introdotto un nuovo articolo, il 218-ter, che disciplina la sospensione breve della patente in relazione al punteggio, oltre a prevedere un inasprimento delle sanzioni per alcune condotte pericolose. All’atto dell’accertamento, gli agenti potranno ritirare immediatamente la patente di guida al conducente, laddove questi abbia pochi punti sulla patente stessa. Fra queste violazioni è stata anche prevista quella del mancato rispetto del semaforo rosso, così come per chi utilizza il cellulare alla guida o per il mancato rispetto delle regole in materia di precedenza. Sono tutte norme che mirano a far comprendere ai cittadini l’importanza dell’attenzione durante la guida".

I detrattori di questa riforma sostengono che si sia pensato molto al lato repressivo e meno a quello della prevenzione. E’ così?

"Solo nello scorso anno la Sezione di Reggio Emilia è stata impegnata in 105 incontri di educazione stradale. Siamo protagonisti anche nel progetto conoscersi per comprendersi in collaborazione con la Questura di Reggio Emilia ove, in ospedale il 18 dicembre e poi nelle piazze, fra febbraio e marzo, saremo impegnati a spiegare alla gente la ratio delle regole della strada e l’importanza del loro rispetto. Queste modifiche possono apparire a qualcuno fiscali ma sono in linea con una campagna rafforzata di prevenzione che vede la Polizia di Stradale in prima fila per debellare lo scabroso fenomeno delle migliaia di morti su strada di ogni anno".

Partirà una vostra campagna di controlli molto rigida?

"Continueranno ad esserci controlli in linea con quelli che abbiamo sempre fatto. La nostra volontà è quella di continuare ad essere dalla parte del cittadino, nel rispetto delle regole per il perseguimento del bene comune che, nel caso di specie, è quello di tutelare la loro vita durante la circolazione stradale".