Codice della strada, la riforma divide. Bonvicini: "Così città meno sicure"

Entra in vigore il nuovo codice della strada, che introduce norme norme più severe su alcol, droghe, velocità e uso del cellulare alla guida, insieme a disposizioni per Ztl, monopattini e neopatentati. Della riforma approvata dal Senato qualche giorno fa, e voluta dal ministro Matteo Salvini, ne abbiamo parlato con l’assessora a Politiche per il clima e mobilità sostenibile, Carlotta Bonvicini.

Assessora Carlotta Bonvicini, come commenta questo nuovo Codice della strada?

"Si tratta di una riforma che si è concentrata molto sugli aspetti repressivi della legge e quasi nulla su quelli di prevenzione, il tutto da un punto di vista esclusivamente auto-centrico".

C’è la stretta sugli autovelox. Si poteva fare di più per contrastare l’eccesso di velocità?

"Questo provvedimento non va in quella direzione. L’unico modo per far rispettare i limiti è avere gli strumenti per controllare la velocità, che resta una delle principali cause di scontro stradale. Quello che questa riforma non fa è mettere gli agenti di polizia stradale e municipale nelle condizioni di potersi dotare anche di strumenti tecnologici per il controllo della velocità: ostacolare l’installazione dei velox (già oggi abbastanza complessa e tortuosa dal punto di vista dell’iter burocratico) è a mio avviso la scelta più sbagliata di questa riforma. Sono gli stessi cittadini a chiederci a gran voce più sicurezza stradale. Le richieste di installazione di rilevatori sono sempre più frequenti.

Il nuovo regolamento va contro il traffico urbano?

"Sì. Perché il nuovo codice non incide e non interviene minimamente sull’incidentalità in area urbana sulla così detta ‘utenza debole’".

Punto neopatentati. Potranno guidare modelli di cilindrata superiore. È giusto?

"Si passa da 55kw/t a 75, immagino per aumentare il parco auto disponibile nelle famiglie. Se penso anche ai recenti fatti di cronaca reggiana in cui un giovane neopatentato ha ucciso un lavoratore travolgendolo sul suo scooter ai 120 chilometri orari non posso che pensare che dovremmo ridurre le possibilità che fatti come questi avvengano, non aumentarle".

Nel pacchetto di norme una sezione a parte è dedicata ai monopattini: obbligo di targa, casco, assicurazione e divieto di utilizzo di ciclabili. Andiamo contro la mobilità sostenibile secondo lei?

"Questo accanimento contro i monopattini non porterà nessun beneficio in quanto un monopattinista, come un pedone, se investito da un’automobile rischia la vita con o senza casco. La considero un’operazione di riduzione del ventaglio di offerte di mobilità urbana anziché entrare nel merito di come permettere che tutti gli utenti possano convivere in sicurezza".

Presente anche il divieto di utilizzo dei monopattini sulle strade extraurbane, che cosa ne pensa?

"Sì, con questo da un lato si cerca di tutelare gli utenti alla guida di questi mezzi, dall’altro mette in evidenza un problema sociale di cui stiamo vedendo gli effetti: l’assenza di una adeguata offerta di trasporto pubblico, su cui andrebbero investiti miliardi di euro per tutto il paese, porta all’aumento delle immatricolazioni delle auto e al fenomeno della diffusione incontrollata di tante tipologie di mezzi motorizzati di micro mobilità, parlo di monopattini o di bici elettriche potenziate che vediamo sfrecciare ai 50 chilometri orari anche nelle strade urbane. Chi non può permettersi di comprare un’auto si arrangia come può e questa fascia di popolazione è sempre più ampia".

Biciclette. Il Codice dice che gli automobilisti dovranno solo prestare "particolare attenzione" e mantenere una distanza di sicurezza "di almeno 1,5 metri durante il sorpasso", ma solo se le condizioni della strada lo consentano.

"Il nuovo codice introduce queste diciture ambigue che strizzano l’occhio a chi pensa che la strada sia delle auto anziché uno spazio pubblico in cui convivono mezzi differenti. Sinceramente mi chiedo a mia volta come dovremmo interpretare ‘ove le condizioni della strada lo consentano’. Che se non c’è lo spazio investo il ciclista?

Ha un merito questo nuovo codice stradale?

"Penso che non contenga nessun tipo di innovazione utile agli enti locali a progettare città e strade più sicure ne agli utenti per sentirsi più sicuri, che sia a piedi o alla guida dei loro mezzi. Il concetto di ‘mobilità integrale, che ormai è alla base della pianificazione non solo delle infrastrutture, ma anche delle nostre città, non è nell’agenda di questo governo".