Coffrini, la sorella: "La nostra famiglia in pezzi"

Il processo che vede come imputato l’ex sindaco di Brescello Ermes Coffrini, accusato di diffamazione verso Donato Ungaro, un tempo agente della polizia locale, si è aperto ieri con una richiesta avanzata dal pm Maria Rita Pantani: cambiare la veste in cui sarà chiamato a deporre il figlio Marcello Coffrini, a sua volta ex primo cittadino. Secondo il pm, Coffrini junior dovrebbe essere sentito non più come testimone citato dalla difesa (cioè con l’obbligo di dire la verità), ma in qualità di imputato in procedimento connesso, quindi con l’assistenza di un avvocato e potendosi avvalere della facoltà di non rispondere. Il pm ha giustificato la domanda con la recente richiesta di rinvio a giudizio avanzata per Marcello per concorso esterno alla mafia.

Al centro del rito ordinario davanti al giudice Giovanni Ghini, vi sono le mail che Ermes Coffrini inviò a diverse istituzioni, invitandole a non mandare più in scena lo spettacolo ‘Saluti da Brescello’, ispirato alla storia di Ungaro: quest’ultimo, che in passato faceva in contemporanea il vigile urbano e il giornalista su vicende della Bassa, fu licenziato dal Comune, ma poi vinse la causa di lavoro. Ora figura come parte civile, sentendosi diffamato da Coffrini padre che nelle mail inviate alle istituzioni, invitandole a non mandare in scena la piece, parlò di "palesi falsità con cui lui si è costruito una carriera da professionista dell’antimafia".

Sulla richiesta del pm, il giudice Ghini ha detto che "sarà affrontata durante l’esame" di Coffrini. Pantani ha poi preannunciato: "Credo che Ungaro si costituirà parte civile nell’altro processo". L’avvocato Mario L’Insalata, che difende non solo Ermes ma anche il figlio nel filone a sfondo mafioso, ha ribattuto: "Pur nell’assoluta fumosità di quel capo di imputazione, Ungaro non appare e si fa riferimento a fatti nel periodo quando Marcello era sindaco. Quindi, al di là della parentela, non si capisce quale sia la connessione".

La parola è poi andata a una testimone della difesa, cioè Stella Coffrini, sorella di Ermes. Con toni accorati ha ribadito che nei testi trasformati negli spettacoli teatrali c’erano "falsità" e che la sua famiglia "fu distrutta dalla sofferenza". In ‘Va’ pensiero’ "Ermes fu rappresentato come un piccolo ras di paese, con legami stretti con la delinquenza: accuse insostenibili. Scrissi al regista Marco Martinelli, ma non mi rispose".

Su ‘Saluti da Brescello’ , la donna ha raccontato: "Mi fu detto che fu messo in scena anche al congresso della Cgil a Reggio e che alcuni delegati piansero". Tra le "falsità", "il fatto che il figlio subentrò a lui poco dopo, quando passarono due legislature. E che Ungaro fu licenziato per ‘ndrangheta: i motivi erano altri. Come si poteva stare zitti di fronte a una marea di fango?".

Ha usato parole veementi: "Ermes è stato sindaco per 19 anni ed è tuttora amato. Ha trascorso la vita dalla parte della legge, per poi ritrovarsi ritratto come un delinquente: una cosa da impazzire, che rabbia... Non si può offendere così una persona buona". E ancora: "Fu dileggiato anche nelle scuole. Ogni giorno uscivano articoli, dichiarazioni di Ungaro, poi i social". Così Ermes "avvisò le scuole e i teatri che i contenuti degli spettacoli non erano veri: la sua lettera fu il frutto della disperazione".

Alessandra Codeluppi