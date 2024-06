Coi bonus conquistati sui pedali vince una microcar elettrica

Arriva anche a Novellara uno dei premi nazionali del progetto Ecoattivi, che premia coloro che utilizzano sistemi di trasporto amici dell’ambiente, evitando di inquinare e di ricorrere ai veicoli a motore. Anche il Comune di Novellara aderisce a questo progetto, invitando i cittadini a scaricare l’apposita applicazione per accumulare punti e buoni spesa dei negozi locali. E l’estrazione nazionale ha premiato il novellarese Sergio Ballabeni con una minicar elettrica. "Mi auguro che altri aderiscano al progetto, ne vale la pena per l’ambiente e per tutti noi", ha commentato il primo cittadino Elena Carletti.