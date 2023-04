"Coi visori saremo immersi nella realtà dell’Orlando e dei paladini"

Il recupero del passato con un occhio - anzi, un visore - al futuro: è questo il destino che il Comune ha disegnato per la casa in cui Ariosto nacque e visse la sua giovinezza, tornandovi poi in alcune estati a cavallo del 1500. A spiegarlo è il totem che si trova all’ingresso su via Scaruffi. Tre le aree individuate: l’arco monumentale, l’area verde e la villa. Il primo è sottoposto a un restauro complessivo e tornerà all’estetica degli anni Trenta, quando i mattoni erano a vista; per il verde, si prevede la creazione di un giardino destinato a iniziative ludiche e culturali; all’interno sono stati restaurati i decori dei tre ‘camerini’ (dell’Ariosto, dei Poeti e degli Orazi), uno dei rarissimi esempi reggiani di architettura e arte rinascimentale, attribuibile alla scuola di Nicolò dell’Abate.

L’assessore Annalisa Rabitti ci ha detto qualcosa in più: "All’interno andrà a realizzarsi il progetto ‘Furiose interazioni’, sviluppato nell’ultimo biennio da un gruppo di ricerca molto articolato, con Musei Civici, rappresentanti del cluster Nazionale ‘Tiche’ (tecnologie per il patrimonio culturale) e Reggio Children. Insieme abbiamo creato un innovativo progetto di realtà aumentata destinato a studenti e ad appassionati dell’Ariosto, per sperimentare approcci innovativi". I bambini e gli appassionati potranno immergersi nella realtà dell’Orlando e dei suoi paladini, ascoltandone le storie ma anche seguendo Astolfo nel suo viaggio sulla luna: grazie al visore, mentre recupereranno il senno potranno guardarsi attorno e interagire con gli oggetti e l’ambiente in cui, il 20 luglio del ‘69, mise il piede anche Neil Armstrong.

"E’ stato finalmente identificato un ciclo importante di affreschi sino ad ora misterioso. Il professor Gianluca Genovese ne darà conto presto in un saggio scientifico". Sulle tempistiche, Rabitti conferma quanto anticipato da Tria: "Siamo pronti per riconsegnare i locali. Per quanto riguarda il parco i lavori sono pressoché finiti, ma dobbiamo approvare la variante finale quindi prevediamo di sottoscrivere il verbale di fine lavori non prima del 31 maggio".

