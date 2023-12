Coinvolto il pilota Bonini: "Nulla da dichiarare"

"Nulla da dichiarare". Pochissime parole da parte di Matteo Bonini, campione di motocross e supercross. C’è anche lui tra gli indagati della maxi operazione denominata "Cyrano", della Finanza e della Polizia di Stato del capoluogo reggiano, per frode fiscale, che conta 26 indagati. Il 38enne di Castelnovo Monti e ora residente a Carpineti, già vicecampione europeo di supercross e più volte campione italiano di super e motocross, spiega che la situazione è delicata e al momento preferisce astenersi da qualsiasi commento. Bonini è assistito dall’avvocato Nicola Tria del Foro di Reggio, della stessa linea del suo cliente: nulla da dire per ora. Oltre a Bonini (che si sarebbe avvalso dei servizi della cartiera per 70mila euro), tra gli indagati i reggiani: Dario Ippolito (nato nel Napoletano e residente a Reggio), amministratore di diritto della società, definita ’cartiera’, "D.a.l. Worldwide distribution srl" con sede a Modena, Alex Cilloni di Reggio, Davide Ferrari di Scandiano, Stefano Socci di Castelnovo Monti, Ero Cigni di Bibbiano e Angelo Ricchetti di Rubiera. Come funzionava la presunta maxi frode messa in atto tra il 2018 e 2019? La società emetteva fatture per operazioni inesistenti nei confronti di imprese reali e riceveva dei bonifici: poi la somma accumulata sul conto della società veniva subito prelevata dai titolari dei conti con più prelivei frazionati e spediti a società estere. I bonifici in entrata venivano da ditte nazionali, seguivano oltre 2.000 prelievi in contanti tramite sportelli e trasferimenti in denaro verso l’estero. Ogni volta, la provvista veniva azzerata nell’immediato. Nel dettaglio, nel 2018 sono state emesse fatture per 3 milioni e 200mila euro, ricevute per 193mila euro. Nel 2019 emesse fatture per 7 milioni e mezzo, mentre le fatture ricevute ammontano a poco meno di 19mila euro. Nel 2020, poi, la società non emette più fatture. Due operazioni bancarie ritenute sospette - relative a un trasferimento di denaro verso la Croazia - hanno fatto suonare il campanello d’allarme. Una serie di indagini successive hanno poi composto il quadro: una parte importante costituisce la Caballero Line di Alex Cilloni: è emerso che arrivavano bonifici (per diverse decine di migliaia di euro) solo ed esclusivamente dalla D.al., che ha fatto pensare come il rapporto tra le due sia stato creato con lo scopo di aiutare la D.a.l. nei prelievi, senza alcuna finalità commerciale.

Altro elemento da aggiungere: le indagini hanno appurato che Ippolito conosceva Cilloni, all’epoca era il suo datore di lavoro in una pizzeria di Reggio. Ferrari invece con la sua ditta edile avrebbe usufruito del servizio della ’cartiera’ per oltre un milione e mezzo di euro, mentre Socci, che ha un’attività di riparazione e manutenzione macchine, per un milione circa. Cigni, invece, con un’attività di club sportivi, per oltre 80mila euro, mentre Ricchetti, dell’asd Folgore Rubiera (che gioca in Eccellenza), per oltre 50mila euro.

c. g.