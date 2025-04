"Col buio mi sento meno tranquilla"

"La mattina e al pomeriggio mi sento abbastanza sicura perché c’è comunque molta gente in stazione e nelle vie qua intorno" spiega Lucia Chiappelloni, studentessa fuorisede originaria di Piacenza. La sua percezione però cambia al calar della sera: "In inverno per esempio, quando fa buio abbastanza presto, mi sento un po’meno tranquilla, anche perché prendo il treno praticamente tutti i giorni da pendolare".

E ancora: "Nessuno mi ha mai importunato, sia chiaro, al massimo quando prendo il pullman mi chiedono dei soldi dei ragazzi qui vicino alla stazione. Però rispetto a quando vado in stazione a Piacenza sicuramente qui ho più paura. Se dovessi prendere un treno alle 21 sicuramente mi farei accompagnare nonostante abbia visto spesso la polizia girare qui vicino"