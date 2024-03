Col camion finisce fuori strada. Paura per il conducente

Un camion è finito fuori strada all’altezza della grande rotatoria a Tagliata di Guastalla, al confine con il territorio di Luzzara. È accaduto verso le 14 di ieri pomeriggio. Forse per evitare un possibile urto con un’autovettura, il cui conducente avrebbe effettuato una manovra azzardata, l’autista del mezzo pesante ha dovuto sterzare, perdendo poi il controllo del camion, finito verso il centro della rotatoria, nella scarpata laterale. Inizialmente la situazione sembrava piuttosto critica, con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica, facendo alzare in volo anche l’elisoccorso di Parma. Poco dopo, una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno verificato che il camionista aveva riportato traumi vari, ma non particolarmente gravi.

Per questo l’elicottero del 118 è tornato in sede, senza neppure arrivare sul luogo dell’incidente. Intanto, con tutte le cautele previste in questi casi, il conducente è stato raggiunto all’abitacolo del camion dal personale dell’ambulanza, dell’autoinfermieristica e pure dei vigili del fuoco del distaccamento guastallese, intervenuti alla rotonda di Tagliata. Dopo le prime cure, il ferito – si tratta di un autista di 50 anni, residente a Castelnovo Sotto – è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, con traumi giudicati di media gravità.

Il mezzo pesante, al momento dell’incidente, viaggiava senza carico a bordo. Sul posto, per i rilievi tecnici dell’incidente e per regolare il traffico, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Guastalla.

a. le.