Col Fai alla scoperta di dimore cariche di storia

4 ott 2025
STELLA BONFRISCO
Sabato e domenica prossimi, in occasione delle Giornate d’Autunno, potremo visitare la Reggia di Rivalta, l’ex Banca d’italia e Palazzo Spalletti

In tutta Italia oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate Fai d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città. Nella nostra provincia ci sarà la possibilità di visitare la Reggia e il parco ducale di Rivalta, il palazzo neorinascimentale della Banca d’Italia in città e Villa Spalletti Trivelli a Sant’Ilario. L’ingresso è libero e non è necessaria alcuna prenotazione. Torna per la quattordicesima edizione il grande evento di piazza che il Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano Ets dedica ogni autunno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: una festa diffusa – organizzata dalle Delegazioni Fai e dai Gruppi Fai sul territorio, con l’importante partecipazione dei giovani volontari – che conferma l’impegno della Fondazione nel promuovere la conoscenza del patrimonio, ricchissimo e variegato, di storia, arte e natura del nostro Paese, per favorirne la tutela e la valorizzazione con il contributo di tutti, e così svolgere la sua missione di educazione culturale e civica (elenco dei luoghi aperti e modalità di visita consultabili su www.giornatefai.it). La Reggia e il parco ducale di Rivalta (ingresso in via dei Combattenti 1) saranno aperti al pubblico, sabato 11 e domenica 12, dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso alle 12) e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17). Il palazzo della Banca d’Italia invece (in piazza Martiri del 7 luglio 60) sarà aperto, nelle stesse giornate, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso sempre un’ora prima della chiusura). Villa Spalletti Trivelli – in via 25 luglio a Sant’Ilario – osserverà lo stesso orario del palazzo della Banca d’Italia. Tutte le info su fondoambiente.it

s.bon.

