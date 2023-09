Col Gps ritraccia l’uomo che gira sul suo monopattino

Aveva nascosto un rilevatore Gps nel monopattino. Si tratta di un piccolo strumento antifurto che lasciando tracce nella rete – in certi casi, come questo – può davvero permettere di tenere d’occhio gli spostamenti dei ladri e di segnalare in tempo reale dove si trova l’oggetto che ci è stato sottratto.

Quando il mezzo gli è stato rubato, il proprietario – un ristoratore reggiano di quarantaquattro anni – è riuscito a recuperarlo seguendo le tracce sul suo telefonino e ha permesso di identificare l’uomo che lo stava utilizzando, un 39enne nordafricano residente in città, poi denunciato per ricettazione dai carabinieri di Rubiera.

Il ristoratore ha infatti seguito il segnale del Gps giungendo nei pressi del Sert di Reggio.

Visto l’uomo sul monopattino, l’ha avvicinato e gli ha chiesto chiarimenti.

L’altro, in evidente difficoltà sentendosi scoperto, ha abbandato il mezzo ed è fuggito a piedi.

Di lì a poco sono intervenuti i carabinieri, chiamati dallo stesso ristoratore, che, nel frattempo, era riuscito a fotografare il sospetto prima che si desse alla macchia.

L’immagine scattata dal telefonino è stata poi utilizzata dai carabinieri per le indagini ed è risultata fondamentale per individuare il 39enne e attribuirgli le sue responsabilità.

I militari infatti hanno comparato la foto scattata con le immagini della videosorveglianza installata nella struttura sanitaria, sono risaliti all’identità dell’uomo e l’hanno denunciato per ricettazione.

Non è finita qui,. Ora si tratterà di chiarire se il nordafricano ha avuto ruolo nel blitz, patito dallo stesso ristoratore, nel corso del quale erano spariti, oltre al monopattino, una bicicletta e la somma di ottocento euro dalla cassa.