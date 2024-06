Coldebella blinda Grant: "Diventerà protagonista"

"Sasha Grant? Resterà con noi, è sotto contratto ma soprattutto ha tutte le caratteristiche necessarie per diventare un eccellente giocatore: il suo pacchetto è completo".

Sono queste le parole di grande stima e fiducia spese dal general manager Claudio Coldebella (foto) nei confronti della giovane ala italiana in forza alla Unahotels. Una investitura che sottolinea quello che per chi sa andare oltre è chiaro da tempo: Grant è il miglior atleta a disposizione di Priftis, nonché il miglior difensore. Salto, corsa, mobilità laterale, fisicità debordante: tutte caratteristiche che madre natura gli ha donato e che certamente si possono alimentare, ma non ‘insegnare’. O le hai oppure devi cavartela sfruttando altri aspetti. La parte intrigante dello sviluppo di questo prospetto sta proprio nelle ‘cose’ che può inserire con il duro lavoro e che possono arrivare a renderlo, nel giro di un paio di anni, un talento da Eurolega.

Classe 2002, alto 201 cm per 98 kg, madre sarda e papà giamaicano, fu portato nelle giovanili reggiane dall’ex ds Alessandro Frosini e poi finì nel mirino del Bayern Monaco che lo convinse a trasferirsi in Germania. Lì Grant ha avuto la possibilità di stare a contatto con grandissimi campioni e di esordire in prima squadra quando era poco più di un bambino. I progressi più grandi li ha fatti nell’ultimo triennio, con esperienze molto diverse tra loro che – come spiegato in una recente intervista – lo hanno reso più forte anche nelle difficoltà.

Nel 2021-2022 ha vinto il campionato di Serie A2 con Verona, recitando un ruolo da protagonista, l’anno successivo ha potuto giocare in Bundesliga con il Bayreuth toccando con mano l’amarezza di una retrocessione; mentre in quello appena concluso ha saputo conquistarsi più minutaggio in un team da playoff, contando sulla fiducia di tutti i veterani e in particolare di Jamar Smith che per lui stravede. Ha chiuso a 3,8 punti e 1,2 rimbalzi in 14 minuti di media, ma quando si valuta il suo profilo l’ultima cosa che bisogna pesare sono le statistiche.

Il suo gioco, comunque in crescita come testimonia un rispettabile 33% da 3, al momento prende valore in un contesto tattico di squadra e soprattutto a livello difensivo, dove Sasha è spesso impiegato nei cambi sull’uomo più pericoloso e dove il suo atletismo spinge l’attacco avversario in situazioni d’emergenza. È un diamante ‘grezzo’ pronto a diventare un gioiello di prima qualità.