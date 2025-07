Colimodio e Siligardi portano a casa tre medaglie a testa

Undici medaglie per gli atleti reggiani impegnati a Ravenna nelle finali dei campionati regionali estivi della categoria Esordienti A. Tre, a livello individuale, per Nathan Colimodio ed Eva Siligardi (Reggiana Nuoto). Il primo esordisce nella competizione chiudendo dietro a Lorenzo Lugli (President Bologna) nei 200 rana, poi si impone davanti al rivale nei 100, toccando in 1’13’’52.

Nella terza e ultima giornata della manifestazione, invece, arriva una medaglia di bronzo, quella nei 200 misti vinti sempre da Lugli davanti a Francesco Candiani (Cus Ferrara), davanti a Alessandro Guaitoli e Felipe Roldan Garcia. Siligardi, fa tris di argenti, chiudendo alle spalle della modenese Arianna Miselli (Vigili del Fuoco) nei 100 e 200 dorso, per poi piazzarsi al posto d’onore nei già citati 200 misti. Da non dimenticare che l’atleta granata è classe 2014, quindi di un anno più giovane di diverse rivali. La terza medaglia, esattamente come Colimodio, arriva nei 200 misti, vinti da Beatrice Savigni (Maranelli).

Doppietta per Guaitoli. Due titoli anche per la Coopernuoto, quelli centrato dal già citato Alessandro Guaitoli nei 100 e 200 dorso: nel primo caso il classe 2011 ha la meglio in una sfida molto combattuta col parmense Martino Giuliano (Nuotatori Fornovo), toccando in 1’07’’10, poi rifila 4’’ ai rivali nella doppia distanza, fermando il cronometro sul 2’28’’27 e precedendo Mattia Costarella (Olimpia Vignola) e Lorenzo Montanari (Circolo Nuoto Uisp Bologna).

La società della Bassa è poi due volte di bronzo nelle staffette maschili, sempre davanti alla Reggiana: nella 4x100 stile, accanto a Guaitoli, ci sono Paolo Forapani, Leonardo Maresi ed Edoardo Cortigiani. In quella mista, invece, il quartetto che vince il "derby" reggiano e sale sul podio è completato da Francesco Neri al posto di Cortigiani. Felipe Roldan Garcia (Reggiana Nuoto) è infine terzo alle spalle di Colimodio nei 200 rana, anche se sicuramente non è felice delle quattro medaglie di legno. Il classe 2012 in forza alla società cittadina, infatti, è quarto sia 100 rana e che nei 400 misti, oltre che nelle due sopracitate staffette.