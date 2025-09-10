Nella stanza di un santo
Massimo Pandolfi
Nella stanza di un santo
ReggioEmilia
CronacaColiolla in festa: riconsacrato l’antico oratorio
10 set 2025
SETTIMO BAISI
Cronaca
Coliolla in festa: riconsacrato l’antico oratorio

Grazie al restauro, curato della famiglia Colli, il borgo ha ritrovato la sua chiesa.

Evento straordinario lunedì sera al borgo Coliolla di Carpineti. Grazie alla generosità della famiglia Colli – che ha provveduto alla ristrutturazione dell’oratorio in disuso da oltre 60 anni – è stata organizzata una festa per l’inaugurazione e la riconsacrazione dell’edificio, che risale al ‘600 ed è dedicato alla natività della Vergine Maria. Un folto pubblico ha partecipato alla solennità della prima messa: l’ultima era stata celebrata nel 1967 quando l’attuale parroco don Guiscardo Mercati, carpinetano) era presente come giovane seminarista. "Riaprire al culto questo luogo in un periodo dove di solito vediamo i vecchi oratori dismessi convertiti in cantine o tavernette è veramente un grande atto in controtendenza", ha dichiarato il parroco monsignor Guiscardo Mercati che ha concelebrato la messa assieme all’altro parroco di Carpineti don Villiam Neviani e a don Luigi Giansoldati. Ha concluso mons. Guiscardo: "Dobbiamo ringraziare la famiglia Colli per l’atto di grande generosità". A conclusione della celebrazione liturgica i partecipanti sono stati accolti nella corte da un rinfresco offerto generosamente a tutti i presenti dalla stessa famiglia Colli. La famiglia Colli è arrivata a Coliolla nel 2023 quando ha rilevato un vecchio podere, adibito a bed and breakfast, nel cui complesso immobiliare si trovava l’oratorio, senza tetto. Marco Colli ha deciso di rimetterlo a nuovo a sue spese, incaricando un noto studio tecnico di Carpineti per le parti edili e i restauratori di beni artistici Luca e Maura Favali per le decorazioni. La pala dell’altare e le lunette laterali sono state dipinte dal pittore Roberto Mercati di Savognatica. "Il consolidamento e il rifacimento di alcune parti tra cui la volta di copertura sono stati complessi - ha detto il geometra Massimo Incerti - abbiamo ricostruito anche il campanile".

Settimo Baisi

