Coliolla in festa: riconsacrato l’antico oratorio

Evento straordinario lunedì sera al borgo Coliolla di Carpineti. Grazie alla generosità della famiglia Colli – che ha provveduto alla ristrutturazione dell’oratorio in disuso da oltre 60 anni – è stata organizzata una festa per l’inaugurazione e la riconsacrazione dell’edificio, che risale al ‘600 ed è dedicato alla natività della Vergine Maria. Un folto pubblico ha partecipato alla solennità della prima messa: l’ultima era stata celebrata nel 1967 quando l’attuale parroco don Guiscardo Mercati, carpinetano) era presente come giovane seminarista. "Riaprire al culto questo luogo in un periodo dove di solito vediamo i vecchi oratori dismessi convertiti in cantine o tavernette è veramente un grande atto in controtendenza", ha dichiarato il parroco monsignor Guiscardo Mercati che ha concelebrato la messa assieme all’altro parroco di Carpineti don Villiam Neviani e a don Luigi Giansoldati. Ha concluso mons. Guiscardo: "Dobbiamo ringraziare la famiglia Colli per l’atto di grande generosità". A conclusione della celebrazione liturgica i partecipanti sono stati accolti nella corte da un rinfresco offerto generosamente a tutti i presenti dalla stessa famiglia Colli. La famiglia Colli è arrivata a Coliolla nel 2023 quando ha rilevato un vecchio podere, adibito a bed and breakfast, nel cui complesso immobiliare si trovava l’oratorio, senza tetto. Marco Colli ha deciso di rimetterlo a nuovo a sue spese, incaricando un noto studio tecnico di Carpineti per le parti edili e i restauratori di beni artistici Luca e Maura Favali per le decorazioni. La pala dell’altare e le lunette laterali sono state dipinte dal pittore Roberto Mercati di Savognatica. "Il consolidamento e il rifacimento di alcune parti tra cui la volta di copertura sono stati complessi - ha detto il geometra Massimo Incerti - abbiamo ricostruito anche il campanile".

Settimo Baisi