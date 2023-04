Collaborazione tra Progetto Giovani e Istituto Carrara

Quest’anno per la prima volta il Progetto Giovani di Novellara ha collaborato al "monte ore" dell’istituto Carrara, organizzando un orienteering, un deejay set, una lezione di reggaeton, giochi e attività. Gli educatori del Progetto Giovani hanno supportato gli studenti nell’organizzazione di eventi proposti al Parco Daolio a Novellara. E’ stata l’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta tra musica, giochi e attività in gruppo. "È stato bello lavorare insieme e non vediamo l’ora di collaborare di nuovo. Grazie a ragazzi e professori", dicono gli educatori.