Collagna, carenze igienico sanitarie in un circolo

Collagna (Reggio Emilia), 14 agosto 2023 -I carabinieri di Collagna, insieme ai colleghi dell’Ispettorato del lavoro di Reggio e del Nas di Parma, hanno eseguito accertamenti in un circolo dell’Appennino, riscontrando carenze igienico sanitarie, che hanno portato a contestazioni di violazioni amministrative al legale rappresentante dello stesso circolo, una donna cinquantenne. I carabinieri hanno riscontrato carenze igienico sanitarie nei locali dell’attività, in particolare per la presenza di confezioni di alimenti e bevande riposte a diretto contatto con il pavimento, che impedivano così il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti. Inoltre, sono stati trovati, chiusi in sacchetti di plastica anonimi, cinque chili di prodotti da forno in stato di congelamento, soprattutto pane, privi di sistemi o elementi di rintracciabilità, dal valore commerciale di alcune decine di euro, che è stato smaltito in autocontrollo. Nel corso dei controlli, è emersa anche una carenza nella predisposizione del libro degli allergeni o del dispositivo consultabile che evidenzia le sostanze in grado di provocare allergie o intolleranze negli alimenti proposti alla clientela allo stato sfuso. Per quest’ultima criticità è stato applicato l’istituto della diffida alla legale rappresentante del circolo, oltre alla contestazione delle violazioni amministrative. Complessivamente, per le violazioni rilevate nel corso del controllo effettuato dai carabinieri, sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di tremila euro. La nota positiva all’esito dei controlli riguarda l’assenza di violazioni in materia di lavoro e sfruttamento di manodopera clandestina, non essendo state rilevate irregolarità. Gli operatori presenti come incaricati del servizio ai soci sono risultati regolarmente assunti, in base a un contratto di lavoro. Sono stati effettuati anche precisi controlli sulla data di scadenza degli alimenti, sulla tracciabilità degli stessi e sulla loro corretta conservazione in frigo, freezer o in magazzino, sempre per la tutela della salute dei consumatori di quei prodotti alimentari.