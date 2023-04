Collagna, reagì al carabiniere: condannato a sei mesi per resistenza a pubblico ufficiale

Condanna a 6 mesi per resistenza a pubblico ufficiale. E sentenza di non luogo a procedere per furto, per il quale la parte offesa aveva ritirato qualche mese fa la querela e che il giudice Francesca Piergallini ha riqualificato da aggravato a semplice. È il verdetto emesso per Elia Torcianti, 33enne arrestato per un episodio avvenuto all’esterno del bar ristorante ‘La Maddalena’. La sera del 4 settembre scorso, davanti al locale, un uomo si sentì sfilare il borsello che teneva a tracolla e chiamò i carabinieri, indicando nel giovane il presunto autore dello scippo. I militari lo invitarono a ridare il borsello, ma lui non lo restituì. Poi il derubato si avvicinò a Torcianti e i due iniziarono a litigare. I carabinieri intervennero per separarli, ma uno di loro venne strattonato e riportò alcune escoriazioni. Lui li minacciò. Per Torcianti, casaro con un’azienda agricola in proprio, alle spalle qualche precedente penale, scattò l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e furto con strappo. Davanti al giudice Piergallini, il giovane ha scelto il rito abbreviato. Per lui il pm ha chiesto 3 anni di condanna per furto aggravato e una multa di mille euro. La difesa (avvocato Annalisa Bassi) ha sostenuto che le versioni della parte offesa sul momento del furto erano contraddittorie. La prima volta raccontò che era fuori dal locale per una videochiamata, la seconda che era seduto al bar.

Alessandra Codeluppi