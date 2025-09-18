Collega accusato di violenza sessuale: “Ha tentato di baciarmi in bagno”

Reggio Emilia, 18 settembre 2025 – “Cercò di baciarmi sul collo e mi infilò le mani sotto i vestiti”. Lo ha raccontato in tribunale una giovane, ora 28enne, costituita parte civile nel processo con rito ordinario dove figura imputato un 33enne per violenza sessuale. Entrambi lavoravano nello stesso ambiente - un centro commerciale - con ruoli diversi.

Si ritrovarono a una cena insieme ai colleghi in un ristorante di Reggio: qui, nella sera del 17 gennaio 2024, sarebbe avvenuto l’episodio ai danni della ragazza che aveva 26 anni ed era una studentessa universitaria. È stata sentita ieri davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Francesco Panchieri e Greta Iori; in aula il pubblico ministero Giulia Galfano. L’imputato è difeso dall’avvocato Giancarlo Pasquale; la giovane e il padre si sono costituiti parte civile affidandosi rispettivamente agli avvocati Simona Magnani e Giulio Cesare Bonazzi.

“A tavola avevo bevuto uno o due bicchieri, poi siamo andati al piano di sopra dove si può ballare – ha riferito la giovane –. Un collega ha portato caraffe di cocktail: io non ho bevuto tanto, ma sentivo che le gambe non mi reggevano”. Poi, riferendosi all’imputato, racconta che le disse: “Ci penso io” e la prese in braccio: “Non mi opposi: il clima era scherzoso e non c’era stato nulla che fosse andato oltre il limite. Lui mi portò nell’antibagno e mi appoggiò su una superficie, mi palpeggiò e tentò di baciarmi. Io gli dissi di smetterla, ma lui ribattè che non ci vedeva nessuno. Fuori c’era la musica alta e non si sentiva nulla. È durato pochi minuti, ma mi è sembrato tantissimo”.

La giovane dice di aver tentato dapprima di allontanarlo invano, poi di essere riuscita ad aprire la porta scorrevole, momento in cui lui si sarebbe fermato. Lei fu accompagnata a casa da un altro collega e raccontò l’accaduto al coinquilino. Ha detto anche di essere rientrata in servizio imbattendosi in alcune difficoltà e di aver lavorato per una settimana dopo il fatto.

“Tutti volevano sapere – ha detto –. C’era chi manifestava solidarietà e chi no. In un primo momento dalla direzione mi dissero che lui sarebbe stato licenziato, ma in realtà fu solo sospeso per una decina di giorni. E che sarebbe stato meglio non sporgere querela perché ne sarebbe andato dell’immagine dell’azienda. Chiesi di non essere lasciata sola alla fine del mio turno di lavoro ma ciò non avvenne, così mi feci scortare da amici”.

Disse di essere andata dal medico e di essersi fatta prescrivere un ansiolitico, rimanendo a casa dieci giorni: “Rientrare al lavoro era diventato insostenibile. C’era una pressione costante, mi licenziai a fine febbraio 2024. Visti gli studi che facevo, non consideravo quel lavoro definitivo. Questo fatto anticipò la mia decisione di trasferirmi in un’altra città due settimane dopo, insieme al mio coinquilino. Un passaggio che sono riuscita a fare grazie anche al sostegno di mio padfe”. La ragazza dice di essersi rivolta alla Casa delle donne e di essere tuttora seguita da una psicologa.

L’avvocato difensore Pasquale ha chiesto se lei nel momento del presunto abuso avesse le mani libere: “Sì – ha risposto lei – ma in quel momento mi sentivo paralizzata, sotto choc e in situazione di inferiorità, mi sentivo debole. Ho tentato una volta ma lui mi ha spostato la mano”. Il legale ha richiamato gli screenshot depositati dal pm in cui lei poco dopo il fatto scriveva che l’imputato “ci aveva provato” cercando di toccarla, ma senza far riferimento ai ai baci sul collo di cui invece si parla nella querela: “Ero scioccata”. Dopo il fatto “mi premeva che nessuno sapesse ciò che era accaduto”. Si prosegue in gennaio con i testimoni del pm.