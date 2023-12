Colletta alimentare, grande la generosità dei correggesi

Oltre duecento scatoloni sono stati destinati alla Caritas di Correggio, per un peso di circa due tonnellate di cibo. Questo è il risultato, solamente a Correggio, della Giornata nazionale della Colletta Alimentare alla quale a livello nazionale hanno aderito 11.800 supermercati (+6% sul 2022) e oltre 140 mila volontari che hanno raccolto in tutto oltre 7.350 tonnellate (+9% rispetto alla scorsa edizione) di prodotti a lunga conservazione, grazie ai tanticittadini che ancora una volta, con grande generosità, hanno scelto di fare "un gesto concreto insieme", nonostante le difficoltà che in molti stanno incontrando.. In Emilia-Romagna sono stati raccolti 862.256 kg di prodotti (+9,2% rispetto al 2022) grazie alla disponibilità di oltre 15 mila volontari in 1.148 punti vendita.

"Ringrazio chiunque abbia contribuito – ha dichiarato l’assessore comunale al welfare e vicesindaco di Correggio, Maria Chiara Oleari (foto) – e dato il proprio aiuto, che siano associazioni o singoli privati. Il risultato ottenuto dalla nostra comunità dimostra l’attenzione al tema che hanno i nostri concittadini".