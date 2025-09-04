"Colletta per la vigilanza privata"

"Vogliamo organizzare una sorveglianza notturna 365 giorni l’anno, con la partecipazione di tutti riusciremmo nell’intento perché il costo è oneroso ma se diviso tra tutti diventerebbe una sciocchezza. Stiamo aspettando preventivi definitivi ma si tratterebbe di circa 5-10 euro al mese a testa". L’associazione dei commercianti di Scandiano fanno sul serio e sono decisi ad affidarsi alla vigilanza privata per fare fronte all’emergenza sicurezza e criminalità che denunciano. A dare manforte, anche il capogruppo dell’opposizione, Giuseppe Pagliani. "Sempre più cittadini e numerosi commercianti si lamentano della condizione di sicurezza precaria del quale è oggetto da tempo il centro di Scandiano, durante l’estate sono accaduti numerosi episodi che riteniamo gravissimi e di violenza giovanile grave. Facciamo nostro l’appello lanciato da alcuni commercianti del centro di Scandiano che propongono di pagare collettivamente la vigilanza privata notturna per 365 giorni all’anno dividendo tra tutti i negozianti la spesa oltre al piantonamento notturno nelle zone più colpite del centro, in primis piazza Spallanzani, Piazza Fiume e zone limitrofe".

E ancora: "Questo appello dimostra in modo palese quanto noi denunciamo da mesi, Scandiano è oggetto di troppi episodi di violenza che diffondono una percezione progressiva di insicurezza. Si pensi che nella notte del 27 agosto scorso alcuni ragazzi hanno acceso un fuoco in un angolo buio di Piazza Boiardo e lo hanno lasciato acceso incustodito oltre l’una di notte dileguandosi poi tra le vie del centro, il tutto è stato ripreso da telecamere private presenti in centro. Questo è solo uno dei tanti episodi ingiustificabili che da tempo stanno caratterizzando le notti in centro storico a Scandiano, ora la misura è colma e l’amministrazione è da tempo dormiente".

Infine, Pagliani attacca: "È ora di svegliarsi, facciamo nostro l’appello di tanti cittadini, a noi Scandiano così insicura non ci va bene, l’amministrazione deve comprendere che la situazione sta sfuggendo di mano, non vogliamo che i problemi di insicurezza che caratterizzano Reggio si propaghino anche nel nostro territorio. Continueremo a portare queste problematiche in consiglio comunale a Scandiano ed all’Unione dei Comuni Tresinaro–Secchia per non fare cadere nel vuoto l’appello dei tanti cittadini che vogliono vivere in un territorio sicuro come lo era un tempo".