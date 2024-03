"Collezionava riviste con cui si formava"

Curatore del catalogo e autore dei due testi ‘Immagini in forma di libro’ e ‘Stanislao Farri, un maestro della fotografia, un uomo di rare virtù civili’, Sandro Parmiggiani rammenta l’attenzione che il bibbianese aveva a livello internazionale.

"Si sta sempre più diffondendo un collezionismo di libri fotogafici e il volume edito in questa occasione consta di 96 pagine, una sorta di guida al mondo di Farri", spiega anticipando cosa si troverà in questo nuovo catalogo abbinato alla mostra che inaugurerà a Bibbiano.

"Da quando cominciai a frequentarlo, e in tutti gli anni dell’indimenticabile, fraterna amicizia tra di noi, - prosegue il critico - i libri e le riviste di settore sono stati uno degli argomenti costanti delle nostre conversazioni. Aveva una vasta raccolta di riviste italiane (a partire dalla mitica Ferrania, pubblicata dal 1947 al 1967), e straniere (alcune con sue fotografie), che consultava avidamente, facendo sacrifici per procurarsele. Erano i materiali per la sua formazione, assieme alla frequentazione delle mostre, all’affinamento del gusto derivante dalla conoscenza (attraverso le fotografie che gli veniva chiesto di fare) delle opere d’arte antica, osservate nelle botteghe di antiquari e restauratori, e ai confronti con i colleghi del circolo Il Soffietto".

C’è poi l’aspetto della sperimentazione.

"Non possiamo dimenticare l’innato piacere dell’imparare facendo – aggiunge Parmiggiani - rimando alla mia intervista, pubblicata nel catalogo della sua mostra a Palazzo Magnani del 2003, in cui Stanislao parla della sua prima macchina fotografica fatta di pezzi di legno e dei cimenti degli esordi in camera oscura con i piatti sbeccati di sua madre. Negli ultimi anni si era spesso affacciata in lui l’idea di un grande libro che riunisse tutte le sue fotografie sul romanico…".

L’ammirazione per i colleghi era un’altra costante: "Farri teneva libri di altri fotografi amici – ricordo, in un elenco certo manchevole, Vasco Ascolini, Renzo Vaiani, Ivano Bolondi, Giuseppe Maria Codazzi, Ermanno Foroni, Marcello Grassi, Paolo Simonazzi, Carlo Vannini e i ‘mantovani’, fra cui Mario Lasalandra, grande e devoto estimatore di Farri. Al primo piano, Stanislao conservava rare edizioni (Henri Cartier-Bresson, Ferdinando Scianna, Gianni Berengo Gardin, Fulvio Roiter, Franco Fontana, i rarissimi libri della collana Punto e Virgola fondata da Luigi Ghirri)".

Che cosa muoveva la passione di Farri per i libri? "La possibilità di fissare quelle che chiamava ‘una bella fotografia’ - che vedeva grazie alla sua sensibilità interiore e al gusto consolidato – e il culto della memoria. Le fotografie che stampava sarebbero rimaste nelle mani di alcuni che avevano imparato ad amarle, ma soprattutto sarebbero stati i suoi libri a varcare i confini del tempo".

l.m.f.