"Collezione da favola". Comprando i ’Goofi’ si aiuta la pediatria

È stata presentata giovedì l’iniziativa “Una collezione da favola” realizzata da Conad in collaborazione con Egan, azienda marchigiana leader dell’home decor. Dal 30 ottobre al 10 dicembre 2023, i clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi Goofi, ispirati ai personaggi delle fiabe più classiche, tutti realizzati in plastica 100% riciclata e confezionati in buste singole realizzate con carta fsc.

Ogni 15 euro di spesa i clienti avranno la possibilità di acquistare, con un contributo di 1,9 euro, uno dei 12 Goofi e Conad Centro Nord devolverà 50 centesimi a favore di 6 ospedali presenti nei territori in cui opera per finanziare i reparti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più serena possibile. In particolare, Conad Centro Nord nella nostra provincia sosterrà il reparto di Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.