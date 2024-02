Collezione Maramotti. Belpoliti e l’Artpod:: "Non ci sono più specialisti ora siamo tutti liberi"

L’arte interpretata nella democrazia assoluta e colta, empaticamente accessibile a tutti. Una meraviglia contemporanea, che si materializza in "Arpod, ascolti d’arte".

E’ il volume che raccoglie i testi della serie di podcast dedicati alle opere iconiche che si trovano nella Collezione Maramotti. E’ stato proprio il reggiano Marco Belpoliti (saggista, scrittore, docente ateneo Bergamo, fondatore, direttore editoriale rivista culturale Doppiozero) a presentare il progetto: "La raccolta è nata da persone e collaboratori di Doppiozero, che svolgono professioni diverse nell’ambito del lavoro culturale ed intellettuale, che hanno letto le opere trasformandole in un testo scritto, poi letto e interpretato da attori. È un’interpretazione di secondo livello. Ognuno può darne una propria: l’arte contemporanea in questo è più libera di quella di tradizione, perché non vi sono canoni stabiliti. Infine, in triangolazione, vi è l’interpretazione di chi legge il libro. Per quanto riguarda la descrizione, le immagini si vedono online su Spotify e qui in collezione è possibile con il QR code e smartphone ascoltare l’autore che ne ha scritto l’interpretazione".

Di immagini e QR code è dotato anche il volume. Ma esiste un’interpretazione corretta dell’arte contemporanea?

Risponde così Belpoliti: "Ci sono Musei, mostre, esposizioni di ogni tipo. La gente va a vederle, come quella dei CCCP ai Chiostri di San Pietro e ciascuno esercita la propria fantasia ed immaginazione, liberamente, di fronte alle opere". Non esiste, secondo Belpoliti, una lettura univoca: "Siamo in una forma di dadaismo interpretativo – commenta – ognuno dà la propria lettura interpretativa dell’opera, c’è molta libertà rispetto alle letture del passato, l’arte è diventata un fatto più democratico e popolare, la gente se lo gode. Per chi è curioso naturalmente ci sono i libri specialistici. Il lavoro sull’opera d’arte empatica può aiutare a capire. E’ sparita, per il momento, la figura dello specialista autorizzato ad interprete l’arte".

E poi torna al progetto realizzato per Collezione Maramotti: "Per Artpod abbiamo chiamato persone di cultura, in grado per background, sensibilità ed esperienza di interpretare queste opere. L’interpretazione, quindi, diventa un ‘gioco’, che è molto serio come tutti i giochi, e fa da mediatore tra le opere del volume Artpod della Collezione Maramotti e chi le vedrà".

Durante la presentazione di Artpod, condotta da Belpoliti, si passa dalla schedatura di Claudio Franzoni di ‘Nero con punti rossi’ di Burri, al racconto della psicoanalista Laura Pigozzi, che in ‘Luminale’ di Margherita Manzelli vede un’adolescente d’oggi in still life. La scrittrice Alessandra Sarchi riscopre la liaison fra i cervi e gli animali preistorici delle grotte in ‘Mandria’ di Mario Mertz, Marco Belpoliti rivede lo sciamanesimo in ’Twelve, vood, dolphin, knife, bowl, mask, crystal, bones and marble- fusion. Exploring materials’ di Evgeny Antufiev ed Ermanna Montanari (teatro delle Albe), che ha letto tutti brani degli autori, chiude immergendosi nella Commedia del sommo Dante con ‘Più vicino agli dèi’ di Enzo Cucchi. (Spotify: https://open.spotify.com/show/0BcHW8TUt4vBc0l8t8QvAu).