Colombaia, il programma dei 70 anni dell’eccidio

La comunità di Carpineti ricorda Afro Rossi e Giuseppe Munarini in occasione del 70esimo anniversario della loro morte avvenuta drammaticamente per incomprensioni ben 70 anni fa, esattamente il 26 marzo 1955 a Colombaia di Carpineti, data e luogo di cui tutti conservano memoria. Il ricordo e la commemorazione delle due vittime daranno luogo ad una cerimonia che si svolgerà domenica prossima a Colombaia di Carpineti, dove accadde il fatto doloroso, organizzato dall’Amministrazione comunale con l’invito alla partecipazione dell’intera comunità locale.

"Proprio su questo doloroso episodio di 70 anni fa – afferma il sindaco Giuseppe Ruggi – domenica mattina 30 marzo, invitiamo la comunità di Carpineti a unirsi a noi a Colombaia per la doverosa commemorazione dei concittadini Afro Rossi e Giuseppe Munarini. Non dimentichiamo che si tratta di due figure di onesti lavoratori legati, come tutti noi, alla storia di questo nostro territorio".

Questo il programma della giornata: ore 10,30 la messa presso la chiesa parrocchiale di Colombaia. A seguire il trasferimento presso la lapide marmorea che reca i nomi delle due vittime. La relazione sulla commemorazione e il ricordo dei caduti, Rossi e Munarini, sarà tenuta da Tarcisio Zobbi. Quindi la manifestazione si concluderà con un aperitivo alla trattoria Vezzosi. "Condivideremo un grande momento di comunità", conclude il sindaco di Carpineti.

s. b.