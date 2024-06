Colonnello Bixio: "Da tutta Italia si rivolgono a Reggio per le società cartiere"

Colonnello Ivan Bixio, comandante provinciale della Finanza, quanto è diffuso il ricorso alle fatture false nella nostra provincia?

"È un fenomeno fortemente radicato: si è sviluppato da tempo e si è ampliato. C’è una peculiarità: non si tratta di episodi singoli o confinati a livello locale, bensi non conoscono confini provinciali e si estendono in tutt’Italia e anche all’estero. Ci sono imprese di altre regioni - ad esempio piemontesi, liguri, venete, toscane, lombarde e laziali - che si rivolgono alle società-cartiere reggiane. Nelle organizzazioni c’è chi fa quest’attività e chi è contiguo alla criminalità organizzata, anche di stampo mafioso. Dall’operazione ‘Minefield’ emerge chiaramente: ci sono cartiere riconducibili alla criminalità organizzata che offrono servizi a imprenditori per aggiustare il bilancio o per creare fondi neri".

Già ai tempi della maxioperazione ‘Billions’ del 2020 (duecento gli indagati iniziali) Reggio era stata descritta come capitale delle fatture false. È così?

"Il fenomeno si riscontra pure altrove, ma certamente Reggio è tra le primissime città in Italia. Così come lo è per il numero di interdittive antimafia".

Dalle vostre investigazioni stanno emergendo fenomeni nuovi?

"Sulla comunità cinese di Reggio, una delle più numerose in Emilia-Romagna, abbiamo attività di indagine in corso con numeri sovrapponibili a quelli dell’operazione ‘Titano’: fatture false, e anche lavoro nero, per decine di milioni di euro, con soldi inviati principalmente in Cina".

Come funzionano i meccanismi delle fatturazioni illecite?

"Le ‘cartiere’ sono società che non producono nulla, non hanno dipendenti e neppure macchinari aziendali pertinenti, e hanno indirizzi fittizi: si dedicano a emettere fatture per operazioni false, cioè documenti fiscali che in apparenza giustificano una transazione".

Perché i titolari di aziende produttive chiedono il servizio delle cartiere?

"Chi si rivolge alle cartiere lo fa per diversi motivi. Ad esempio deve aggiustare il bilancio, iscrivendo così costi fittizi: finge di comprare un servizio e registra un costo che servirà ad abbattere l’imponibile fiscale. Oppure, a fronte di fatture emesse verso un’azienda normale, vi è un bonifico: una società trattiene una commissione e restituisce il resto in contanti, permettendo di costituire fondi occulti che possono essere utili anche per pagare tangenti nelle gare con la pubblica amministrazione. Le fatture false possono servire anche per il riciclaggio del denaro che viene da attività criminali: ad esempio una cartiera in Bulgaria emette una fattura, una società fa il bonifico, il capitale illecito confluisce all’estero, poi si trova il modo di far rientrare i soldi in Italia".

Chi sono gli amministratori delle società-cartiere?

"Spesso sono teste di legno, disponibili a offrire la propria anagrafica: pensionati con reddito basso, giovani e stranieri, di cui emerge la discrasia tra la loro storia professionale e l’attività che risulta dalla ragione sociale delle cartiere".

E chi sono gli utilizzatori delle fatture false?

"Troviamo di tutto. I settori di attività delle ditte sono trasversali".

Quali difficoltà riscontrate nello scovare questi meccanismi illeciti?

"Ci sono imprenditori ‘normali’ che traggono utilità dalla criminalità organizzata: c’è una convergenza di interessi ed è quindi difficile far emergere queste situazioni. Attraverso verifiche fiscali e indici di rischio, scopriamo le anomalie, individuiamo le cartiere e poi anche i beneficiari delle fatture false. I numeri sono imponenti: emergono frodi anche per 60-80 milioni di euro".

Nell’audizione di febbraio in commissione parlamentare antimafia, il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ha segnalato la mancanza di denunce sulle fatturazioni false.

"Arriva qualche segnalazione da cittadini che fanno riferimento a situazioni circoscritte, ad esempio su lavoro nero e artigiani che non emettono fatture. Ma ai fenomeni più importanti arriviamo tramite le investigazioni. C’è il tema delle segnalazioni per operazioni soggette alle norme antiriciclaggio, che avviene attraverso un canale in cui si garantisce l’anonimato: molti input di indagine partono da qui".

Vi sono flussi di denaro che da Reggio volano all’estero?

"Sì, verso paradisi fiscali e societari. Anche nei Paesi dell’Ue esistono norme antiriciclaggio, ma le verifiche sono meno stringenti che in Italia. In un’intercettazione dell’operazione ‘Minefield’ si diceva: ‘Andiamo in Bulgaria, là ci controllano meno’. Spesso società-schermo collegate a frodi fiscali o a riciclaggio vengono ubicate in Lussembergo e in Olanda dove non sempre i presidi antiriciclaggio sono così puntuali".

Alessandra Codeluppi