Il colonnello Orlando Hiromi Narducci è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 12 settembre 2024 – Cambio al vertice del comando provinciale carabinieri di Reggio con il colonnello Orlando Hiromi Narducci che subentra al colonnello Andrea Milani, trasferito al comando generale di Roma quale capo servizio ufficio analisi e innovazione del dipartimento controllo e innovazione. A decretarlo il comandante generale dell’Arma, Teo Luzi, nell’ambito della pianificazione degli avvicendamenti dei vari livelli di comando ufficiale.

La visita al comando provinciale a Reggio da parte del comandante della Legione Emilia Romagna di Bologna, Generale di Divisione Massimo Zuccher è stata anche l’occasione per salutare il colonnello Milani e dare il benvenuto al successore Narducci. Alla visita hanno partecipato tutti gli ufficiali della sede, dei comandi delle compagnie di Guastalla e Castelnovo Monti e dei carabinieri forestali, i comandanti delle stazioni dislocate in provincia, una rappresentanza di marescialli, brigadieri, appuntati territoriali e della specialità forestale nonché una rappresentanza dell’Arma in congedo. “La provincia di Reggio – ha sottolineato Zuccher –è una magnifica terra, ricca di un impareggiabile patrimonio di storia e di cultura, custodito in un tessuto ambientale variegato che merita la nostra più ampia attenzione e una tutela che abbiamo l’obbligo di custodire insieme alla componente forestale”.

Il curriculum del colonnello Orlando Hiromi Narducci. Milanese di nascita, presta servizio nell’Arma dal 1993 e ha frequentato il 180° corso presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza interna ed esterna, proviene da Bruxelles dove ha prestato servizio alla Rappresentanza diplomatica nazionale presso il quartier generale della Nato. Nel corso della sua carriera ha svolto servizio al comando generale e presso la Stato Maggiore Difesa e nei diversi gradi ha guidato reparti territoriali e investigativi in Sardegna, Puglia e Campania coordinando reparti operativamente impegnati quali le compagnie di San Severo, in provincia di Foggia e di Napoli Stella. Dal 2017 al 2019, nell’ambito delle iniziative nazionali a supporto delle autorità palestinesi è stato Ufficiale di Collegamento dell’Arma presso Ussc-Jerusalem.