Colosso del suono, sette stabilimenti

La Rcf di Mancasale – azienda leader nella produzione di impianti audio, una delle principali attrici della nuova arena musicale di Reggio – nel 2023 ha fatturato circa 250 milioni di euro. Gran parte degli affari li fa all’estero. Conta 5.500 clienti sparsi in oltre cento Paesi, dove ha curato la diffusione sonora in stadi, aeroporti, cattedrali, stazioni.

Dal quartier generale di via Raffaello dipendono circa seicento lavoratori divisi in sette stabilimenti. Rcf è presente anche negli Stati Uniti e in Messico.