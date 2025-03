Colpaccio al gioco del lotto: vince oltre 25mila euro

Lotto, la fortuna ha posato il suo sguardo benevolo su una tabaccheria-ricevitoria di Cavriago: quella all’interno del centro commerciale Pianella, dove è stato messo a segno un colpaccio da 25.475 euro. "Siamo felici, la vincita è andata ad un signore di mezza età a cui quel denaro serve davvero. Si è già presentato per ringraziarci ed incassare. Noi ovviamente gli abbiamo spiegato che doveva recarsi in banca", commenta il titolare Matteo Montanari, ma altro non aggiunge per tutelare l’anonimato del fortunato giocatore…Il tabaccaio, che gestisce l’esercizio insieme al padre, aggiunge orgoglioso: "Un paio di anni fa qui da noi era stato centrata anche una vincita da 23mila euro con il Superenalotto". La vincita è avvenuta nell’estrazione di martedì, con sei ambi, quattro terni e una quaterna. La precedente vincita di rilievo (23.750 euro) al Lotto nel reggiano risaliva al 2 gennaio, mentre il 9 gennaio era stato centrato un "5" al SuperEnalotto (pari a 17mila euro) al bar-tabaccheria Burani in via Gramsci 41, in città.

f.c.