Colpaccio del Montecchio. La Brescello Piccardo si arrende

BRESCELLO PICCARDO

0

MONTECCHIO

2

BRESCELLO PICCARDO: Aimi, Zaccariello (9’ st Fomov), Rizzi (17’ st Bernasconi), Monica (28’ st Gianferrari), Marmiroli, Cocconi, Notari, Sarzi Maddidini (25’st Manghi), Ennamli, Truffelli (31’ st Bocedi), Rodriguez (9’ st Aloi). A disp. Caccialupi, Galeotti, Caffarra, Bernasconi. All. Fontana.

MONTECCHIO: Voltolini, Sane, Torri, Bassoli, Longhi, Borghi, Zavaroni, Contini, Bedotti (25’ st Attolini), Dallaglio, Bevilacqua (23’ st Davoli). A disp. Sodano, Blotta, Oliomarini, Bonacini, Bertolini, Romanciuc, Lusetti. All. Ferretti.

Arbitro: Zampini di Ravenna.

Reti: 2’ Bevilacqua; 5’st Bedotti. Note: ammoniti Notari, Rizzi, Sarzi Maddidini, Bernasconi (B); Borghi, Dallaglio, Torri, Sane e Attolini (M).

Colpo esterno del Montecchio, che con un gol per tempo espugna il campo della Brescello Piccardo.

Nemmeno il tempo di iniziare e gli ospiti passano subito a condurre. Aimi sbaglia il rinvio, Belotti recupera la sfera e mette in mezzo per Bevilacqua, che da due passi non ha problemi ad insaccare.

I padroni di casa replicano con un tiro di Rizzi che termina oltre la traversa e con un colpo di testa a lato di Truffelli, prima del raddoppio del Montecchio ad inizio ripresa: Bedotti si incunea tra i difensori avversari e fulmina Aimi sul secondo palo.

La Brescello Piccardo ha solo un’occasione per riaprirla, con Notari, ma Voltolini vola a respingere il tiro dal limite dell’area del numero 7 avversario e mantiene inviolata la sua porta, regalando un finale in controllo.