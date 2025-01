Colpaccio dell’Ama San Martino in Toscana

Giornata positiva per il volley reggiano di Serie B, anche perché cinque squadre su sette giocavano in trasferta.

SERIE B. L’Ama San Martino espugna 3 a 0 (25, 19, 20) il difficile campo di Sesto Fiorentino con un vero colpaccio, anche perché coach Levoni si è trovato con una sola banda disponibile, Cassandra, e ha dovuto spostare in quel ruolo il secondo opposto Barbieri. Ghelfi 16 punti, Cassandra 13 e Ama che chiude al quarto posto il girone d’andata.

Niente da fare per i Vigili del Fuoco, sconfitti in casa da Camaiore 3 a 0 (17, 18, 20).

SERIE B1. Le ragazze rispondono con la Giusto Spirito Rubierese che va a vincere in casa della BSC Sassuolo 3 a 0 (18, 18, 21) ed è sesta. Disco rosso casalingo per la Tirabassi & Vezzali contro la capolista Ostiano: finisce 1 a 3 (15-25 16-25 26-24 20-25). SERIE B2. Qui un altro colpo magistrale lo mette a segno la Fos Cvr che vince 3 a 1 (25-22 18-25 25-14 25-13) in casa della capolista San Damaso, polverizzata nel finale. 18 i punti per Brunfranco, 15 Bortolamedi, 13 Migliore e ben 7 per la palleggiatrice Sazzi. Il CVR è secondo. Non altrettanto bene San Martino che perde a Porto Potenza Picena 3 a 0 (23, 23, 17) e l’Arbor Interlclays battuta 3 a 2 (23-25 25-15 20-25 25-23 15-13) a Massa Lombarda.

SERIE C. Tra i maschi, Ama San Martino-Mo.Re Volley 2-3 (25-20 26-24 25-27 29-31 10-15), Fabbrico-Corlo 1-3 (28-30 25-19 20-25 18-25). L’Ama è seconda. Tra le ragazze, Quartirolo-Rubierese 3-0 (17, 28, 15), Poliespanse Nutristar Correggio-Rivergaro 3-0 (12, 17, 7), Bft Burzoni Pc-Saturno Guastalla 3-1 (14-25 25-19 26-24 25-20), Everton-Emmezeta Pc 3–1 (22-25 25-20 25-13 25-7). Correggio è terza.

SERIE D. Tra i maschi, girone A, Pieve-Audax Parma 3-0 (23, 16, 12), Collecchio-Scandiano 0-3 (14, 9, 11), Everton-Naytes Vaneton Interclays 2-3 (28-30 22-25 25-23 25-17 16-18), Everton prima ex aequo; girone B, Univolley Carpi-San Marco Matrix 3-0 (20, 20, 24), Bassa Reggiana Volley-Montale 0-3 (23, 17, 19); la B.R.V. è quinta. Girone C, Mo.Re Volley-Portomaggiore 0-3 (19, 16, 20).

Tra le ragazze, girone A: L’Arena-Pol. Inzani Pr 3-2 (20-25 25-23 25-15 22-25 16-14), Jovi-Vap Piacenza 3-1 (25-22 23-25 25-21 25-17). L’Arena è prima ex aequo.

Nel girone B, Ama San Martino-Renusi Moglia Campagnola Re1-3 (26-28 21-25 26-24 15-25), Frignano-Everton 3-2 (25-14 23-25 25-14 22-25 15-4), Fiorano-Virtus Casalgrande 3-0 (24, 13, 17), Fortlan Dibi Mentani-Anderlini Modena 2-3 (22-25 27-29 25-18 25-21 14-16). La Renusi è seconda.

Claudio Lavaggi