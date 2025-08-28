Colpaccio Reggiana: Magnani in granata. A lasciargli il posto potrebbe essere Meroni

Giangiacomo Magnani è pronto a vestire nuovamente la maglia granata. La Reggiana e il Palermo hanno infatti raggiunto l’accordo per il difensore classe ’95 che arriva con la formula del prestito fino alla fine della stagione. Oggi è atteso l’annuncio ufficiale per quello che può essere considerato un vero e proprio ‘colpaccio’ per la Serie B.

Il ragazzo, reggiano doc originario di Fabbrico, ha scelto di avvicinarsi a casa in modo da poter gestire nel migliore dei modi alcuni problemi di natura familiare.

Il club siciliano – che a gennaio aveva investito su di lui prelevandolo dalla Serie A e facendogli firmare un ricco pluriennale (era al Verona) – ha cercato di assecondarlo dimostrando grande sensibilità. Anche la piazza rosanero si è stretta al giocatore, dedicandogli uno striscione, così come mister Pippo Inzaghi. Una parte consistente dei costi dell’ingaggio verranno coperti dal Palermo che poi spera di riaccoglierlo la prossima estate (magari dopo la promozione…), ma intanto il ds Fracchiolla deve cercare di far quadrare i conti perché se restassero tutti i centrali a disposizione (Papetti, Rozzio, Bonetti, Quaranta, Meroni oltre al rientrante Sampirisi e al jolly Libutti) qualcuno dovrebbe addirittura finire in tribuna. Con ogni probabilità il sacrificato sarà Meroni che è certamente uno dei più affidabili tra quelli elencati, ma è anche quello con lo stipendio più alto e bussa da tempo per il rinnovo.

Sull’ex Cosenza hanno quindi chiesto informazioni approfondite sia il Bari che il Brescia (Serie C).

Per le corsie esterne resta sempre vivo il nome di Sernicola della Cremonese (era al Pisa) mentre tramonta definitivamente Missori del Sassuolo che sta per accasarsi all’Avellino dopo essere stato uno dei ‘tormentoni’ estivi.

Per il centrocampo l’obiettivo numero uno resta sempre Charlys, atleta giovane (2004), strutturato fisicamente (189 cm) e perfetto per dare sostanza alla mediana di Dionigi.

È reduce da una buonissima stagione al Cosenza, ma bisognerà discuterne con il Verona che è proprietario del cartellino.

I rapporti con l’Hellas - che ha già mandato qui Tavsan - sono ottimi, ma la concorrenza per l’atleta brasiliano è comprensibilmente alta.

Se poi dovesse partire anche Stulac – sul quale nelle ultime ore si è concentrata l’attenzione della Ternana – allora Fracchiolla avrebbe spazio e risorse per ingaggiare un altro centrocampista oltre a Charlys.

Prima del gong dovrebbero poi arrivare un terzo portiere ‘low cost’ e un altro attaccante con caratteristiche complementari a quelle già presenti in rosa. All’appello, oltre a Magnani, mancano ancora 3-4 pedine. Da qui alle 20 di lunedì non ci annoieremo…