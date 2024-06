Colpaccio Rolo, ingaggiato il goleador Sgro. Lentigione, arriva la riconferma per Capiluppi

Ora è ufficialmente estate, ma per il mercato dilettantistico i giorni sono bollenti già da un po’, e ne sa qualcosa il Rolo che ha piazzato un gran colpo: la compagine della bassa si rinforza per l’Eccellenza che verrà puntando ufficialmente sulle giocate di Patricio Jorge Sgro, centrocampista goleador argentino che a fine maggio aveva salutato il Campagnola dopo sei stagioni e oltre 100 presenze. Ha 31 anni e dopo, appunto, sei stagioni in rosanero, ecco l’occasione al Rolo.

C’è un’altra riconferma in casa Lentigione (Serie D): si tratta di Riccardo Capiluppi, che il 30 giugno compirà 25 anni. Nel suo passato ci sono le giovanili della Reggiana e la Bagnolese. L’Arcetana (Eccellenza) saluta Filippo Pignatti: il difensore del 2003 giocherà in Promozione allo United Carpi. Un’uscita anche dalla Brescello/Piccardo: Marco Mastrangelo, attaccante del 2005, giocherà nel Team Traversetolo.

In Promozione altra conferma al Bibbiano/San Polo: rimane il difensore Roberto Bonacini, classe 1992 autore, da centrale di difesa, di ben 5 reti in 25 partite nell’ultima annata (lo ricordiamo, è anche un ex Bagnolese, Rolo e Arcetana). Nuovo ingaggio al Boretto, che interviene sul pacchetto dei portieri: ecco Alex Bellan, guardiano del 1996 cresciuto nella Reggiana e ha militato, nel reggiano, con Bagnolese, Brescello, Campagnola, Povigliese e Luzzara. Novità al Luzzara: ecco il difensore centrale del 1992 Edoardo Rossi. Era già stato a Luzzara nel 2016-17, e in carriera vanta esperienze in D, Eccellenza e anche Promozione con un torneo vinto nel reggiano quando era al Campagnola.

In Prima categoria due ritorni alla Povigliese, e si tratta di due giovani del 2007: rientrano dalla Reggio Calcio Saverio Tamburoni (centrocampista) e Filippo Farri (attaccante). Doppio colpo del Quattro Castella: ecco il difensore Alex Ferrari, classe ’95 reduce dalla parentesi con l’Atletico Bibbiano Canossa, ed ecco anche il centrocampista Lorenzo Tagliapietra, classe 2004 ex Brescello/Piccardo. La Virtus Libertas non potrà contare su Domenico Rispoli: l’attaccante esterno del 1999 proseguirà la carriera nel Sorbolo Biancazzurra (lo ricordiamo anche con la Povigliese e con la Virtus Libertas). Il Levante, in Seconda categoria, saluta Omar Tomasi, laterale d’attacco del 2002 che passa alla Casalese. In Terza categoria novità nell’Invicta Gavasseto: confermato lo staff tecnico con mister Alberto Messori, il vice Andrea Lusetti e il preparatore dei portieri Emanuele Aguzzoli.