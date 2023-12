Colpaccio Varese. Ingaggiato Mannion

Continuano senza sosta i colpi di mercato nella nostra Serie A, con diverse squadre alla ricerca dell’uomo ‘della svolta’. Va letto in questo senso l’ingaggio di Nico Mannion da parte di Varese che affronterà l’Unahotels il 29 dicembre e potrà già contare sul figlio di Pace, in cerca di rilancio anche in ottica Nazionale dopo la parentesi non esaltante con la canotta del Baskonia. È di altissimo livello anche il rinforzo di Milano che fa tornare Shabazz Napier, il grande protagonista dell’ultimo scudetto, finito alla Stella Rossa durante il mercato estivo e adesso di nuovo alla corte di Ettore Messina. Il play americano potrebbe sconvolgere gli equilibri del campionato proprio come aveva fatto dieci mesi fa e rilancia le ambizioni dei campioni d’Italia su tutti i fronti. Corre ai ripari anche Napoli che dopo gli infortuni di Jaworski e Ebeling si è assicurata Markel Brown, guardia affidabile e di esperienza internazionale, già visto a Varese.

f.p.