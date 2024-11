Colpi a segno nei supermercati. Due italiani e un brasiliano denunciati per furto aggravato

Colpi a segno nei supermercati a Reggio Emilia, tre persone denunciate nel giro di tre giorni. I tre – due italiani e un brasiliano – sono stati fermati dagli agenti della Squadra Volanti della polizia mentre rubavano in tre diversi punti vendita. Il primo della serie di furti si è verificato nel pomeriggio di sabato 9 novembre, quando gli operatori di polizia sono intervenuti in un supermercato di via Emilia San Pietro, dove era stato segnalato un uomo: lo avevano visto infatti nascondere della merce dentro il suo zainetto, poi l’uomo si era diretto verso l’uscita del supermercato. I poliziotti hanno bloccato il soggetto e hanno subito trovato la merce rubata. Si trattava di un italiano, di 39 anni, volto molto noto alle forze di polizia a causa di diversi precedenti prevalentemente per reati contro la persona.

Il secondo episodio, invece, si è verificato nella tarda mattinata di domenica 10 novembre quando è stato segnalato un furto in un supermercato di via Tenni. Arrivati sul posto, gli agenti della Questura, dopo aver acquisito le informazioni dagli addetti alla vigilanza, sono riusciti a rintracciare, un soggetto, che era ancora nel parcheggio del supermercato, che è stato identificato per un altro italiano di 52 anni, che è stato trovato in possesso di una certa quantità di merce non acquistata. Infine, l’ultimo episodio della serie di colpi a segno si è verificato nella mattinata di lunedì, all’interno di un altro supermercato, quello di via Francia, in cui era stato segnalato un altro possibile furto perpetrato.

Anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, hanno notato un soggetto che, dopo aver girato insistentemente tra le corsie del supermercato, ha prelevato della merce dagli scaffali e la ha nascoste nello zaino per poi superare le barriere antitaccheggio.

Anche in questo caso, gli agenti delle Volanti sono riusciti a rintracciare l’individuo e a recuperare la merce che era stata rubata. Questa volta si trattava di un brasiliano di 36 anni, anche lui con alcuni precedenti di polizia. In tutte e tre gli episodi, i poliziotti hanno accompagnato i soggetti in Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, sono stati denunciati per furto aggravato.

La merce rubata che è stata recuperata, tutta riconducibile a generi alimentari e per un valore complessivo di circa 400 euro, è stata in seguito restituita ai legittimi proprietari, in quanto è risultata essere totalmente rivendibile.