Colpi da far west a Mancasale. Tre spaccate e fuga a Bagnolo. Traditi dalla ‘scia’ di sangue

Nel film ‘Heat’ di Michael Mann c’era Robert De Niro che, dopo il colpo in banca finito con una violenta sparatoria, porta Val Kilmer a ‘ricucirsi’ da un medico di fortuna, per ricominciare la fuga. Bagnolo magari è meno esotica di Los Angeles – punti di vista –, ma più o meno è andata così l’altra notte, tra lunedì e martedì, quando due malviventi hanno cercato un medico nel Comune semi-dormiente – all’alba – dopo aver razziato ben tre attività tra Mancasale e Sesso. Uno dei due perdeva sangue, qualcosa è andato storto durante la spaccata al bar Dogana di via Napoli, e così le pozze ematiche e il fare circospetto durante l’attesa che il primo medico desse loro ascolto, in pieno centro a Bagnolo, hanno attirato le prime segnalazioni. L’Arma li ha rintracciati in fretta, e nella mattinata ieri è arrivato il fermo per entrambi, poi portati nella caserma dei carabinieri di Reggio. Oggi dovrebbero comparire davanti al giudice, si tratterebbe di un reggiano e di un forestiero, ma molti elementi sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Tornando ai colpi, ieri Francesca Ferretti del Locos Bar di Mancasale ci ha mostrato l’enorme tondo dal quale sono entrati i rapinatori, per portare via tutto il possibile. Il Locos è una delle attività – le altre due sono il ’Dogana’ di via Napoli e la pizzeria ‘Chiar di Luna’ di via Nobel – che sono stati colpiti tra le 3 e le 5 del mattino. "E pensi che prima di arrivare da noi hanno sfondato dei capannoni con i muletti – spiega Ferretti, riferendosi ai danni inflitti alla vetreria ‘Vetroart’ dalla quale sono stati anche trafugati degli strumenti –. Sono qui da gennaio, ho rilevato da poco l’attività e non ci era ancora successo nulla. Eravamo tranquilli. Mai avuto sospetti. Hanno portato via circa 8mila euro di refurtiva, tra fondo cassa e merce. E poi ci sono i danni ingenti ai muri". Francesca, assieme a una sua dipendente, ci mostra anche il primo buco che avevano fatto in cucina, prima di desistere ed entrare con successo dal bagno. "Di certo una roba del genere ci scoraggia un po’, perché con un’attività si fanno tanti sacrifici. Abbiamo paura che ricapiti, perché di notte non c’è nessuno, servirebbero più controlli da parte delle forze dell’ordine". La titolare ha fornito le immagini delle telecamere di sorveglianza ai carabinieri.

Poco distante c’è il Dogana di Rosetta Zilioli, altro bar frequentato della zona. Lì invece la banda è entrata spaccando la vetrata d’ingresso con un tombino. "E così si sono fatti male, abbiamo trovato molto sangue per terra – racconta la dipendente Daniela Zilioli, di fatto confermando le modalità della fuga fino a Bagnolo –. Il bottino non è stato particolarmente importante: 200 euro euro di fondocassa e qualche bottiglia, cioccolata. Certo, c’è il dispiacere, qui ultimamente non era successo nulla di che". Nel terzo colpo di via Nobel, stesso metodo con vetrata infranta con un tombino. Ma i rapinatori non sarebbero riusciti a portare via alcunché.