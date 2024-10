Colpì la troupe tv di Mediaset, denunciato

È stato denunciato l’uomo che poco più di due settimane fa aggredì una troupe televisiva di Mediaset impegnata in un servizio d’inchiesta sulle occupazioni abusive degli immobili a Reggio. I fatti risalgono al pomeriggio del 28 settembre scorso quando in via Grillenzoni, tra la Rosta e zona ospedale, il 46enne d’origine ghanese ha preso a calci e pugni Francesco Leone, inviato della trasmissione ‘Fuori dal Coro’ per poi tentare di scagliarsi contro il cameraman, i quali volevano intervistarlo sulla sua occupazione abusiva di un appartamento di proprietà di Gino Rossi presente anch’egli in quel momento. Sul posto erano infine arrivati i carabinieri che hanno identificato e denunciato l’uomo con l’accusa di lesioni personali. Il giornalista era dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dal quale era stato poi dimesso con dieci giorni di prognosi. Tutto era partito da una denuncia di Rossi, noto attivista che spesso segnala il degrado attorno alla zona stazione, e già candidato al consiglio comunale alle scorse elezioni amministrative tra le fila di Coalizione Civica. "Ho acquistato l’abitazione a gennaio scorso all’asta – aveva raccontato – All’interno però c’era già questo inquilino, nei confronti del quale il tribunale aveva già convalidato uno sfratto. Io pago Imu e altre tasse, ma non sono padrone a casa mia. Sono stato contattato da Mediaset che voleva realizzare un servizio sulla questione e così ho pensato che potesse essere l’occasione per trovare una soluzione in via bonaria". Ma non è andata esattamente così. La troupe tv, che già mesi fa aveva intervistato il ghanese il quale aveva promesso di sloggiare a breve, si è presenta sotto casa, trovando il 46enne. "Ma non dovevi andare via?", ha chiesto il giornalista. E qui è scattata la brutale aggressione.