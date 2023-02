Colpisce con un sasso il figlio della vicina A processo per stalking condominiale e lesioni

"Ti giuro sui tuoi figli che ti sfigurerò con l’acido". È la pesante minaccia che si sarebbe sentita rivolgere una donna marocchina, sposata con un italiano e madre di tre figli, dal vicino di casa, un 66enne indiano. Nel novembre 2016 lui sarebbe arrivato a lanciare sassi dal balcone verso due bambini, il figlio della donna e un amichetto, che stavano giocando nel cortile del condominio: colpì il primo alla testa, causandogli ferite giudicate guaribili in due giorni.

Ora l’uomo è chiamato a rispondere di stalking condominiale e lesioni, reati entrambi aggravati perché commessi su minori, oltreché di sottrazione di corrispondenza. Il 66enne, assistito dagli avvocati Claudia Plotino e Federico Fortichiari, ha scelto il rito abbreviato. La donna e i figli sono costituiti parte civile tramite l’avvocato Giulia Incerti. Davanti al gup Silvia Guareschi ieri le parti hanno discusso. Il pm Marco Marano ha chiesto 2 anni di condanna per svariati episodi che includono gravi minacce e non solo. Un giorno lui avrebbe brandito un coltello che teneva nel taschino: "Smettila di tossire, non ti sopporto più, un giorno o l’altro ti taglio la gola". Nonché scampanellato ripetutamente, tirato alla porta calci e pugni, spiato la donna filmandola insieme ai figli.

La difesa ha sostenuto che non si sia trattato di stalking, ma di diatribe tra condomini, caratterizzate da reciproche denunce. Nel 2016, hanno sostenuto gli avvocati, entrambi i nuclei familiari, sia dell’imputato sia delle persone offese, erano stati colpiti da vicende personali che non permettevano loro di mantenere la calma: servizi sociali e problemi economici per l’imputato, problemi di separazione e di salute per le persone offese. L’imputato ha sempre lavorato e aveva ottenuto l’affidamento dei propri figli. Motivi per cui gli avvocati Plotino e Fortichiari hanno chiesto l’assoluzione, in subordine il minimo della pena e la sospensione condizionale. Rinvio a marzo per repliche e sentenza. al.cod.