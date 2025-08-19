Colpisce la ex con una bottigliata alla testa dopo un raptus di gelosia

Reggio Emilia, 19 agosto 2025 – Ha colpito l’ex compagna con una bottigliata alla testa, al culmine di un raptus di gelosia. È successo a Quattro Castella, dove un 48enne è stato denunciato dai carabinieri alla procura di Reggio, con l’accusa di lesioni personali aggravate. I due si sono trovati a trascorrere una serata insieme ad amici comuni.

Ma quando l’uomo ha visto che la donna veniva accompagnata all’auto da un altro, si è scagliato contro la donna sorprendendola alle spalle con una bottigliata, dopo averle versato anche del vino addosso. La vittima ha riportato un trauma cranico giudicato guaribile in dieci giorni, dopo la prognosi stilata dal pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dove è andata per ricevere le cure mediche. Da qui la denuncia ai carabinieri di Quattro Castella.