Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaColpisce la ex con una bottigliata alla testa dopo un raptus di gelosia
19 ago 2025
DANIELE PETRONE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Colpisce la ex con una bottigliata alla testa dopo un raptus di gelosia

Colpisce la ex con una bottigliata alla testa dopo un raptus di gelosia

Denunciato un 48enne di Quattro Castella, l’uomo ha visto che la donna saliva a bordo dell’auto di un altro

La donna ha raccontato tutto ai carabinieri

La donna ha raccontato tutto ai carabinieri

Per approfondire:

Reggio Emilia, 19 agosto 2025 – Ha colpito l’ex compagna con una bottigliata alla testa, al culmine di un raptus di gelosia. È successo a Quattro Castella, dove un 48enne è stato denunciato dai carabinieri alla procura di Reggio, con l’accusa di lesioni personali aggravate. I due si sono trovati a trascorrere una serata insieme ad amici comuni.

Ma quando l’uomo ha visto che la donna veniva accompagnata all’auto da un altro, si è scagliato contro la donna sorprendendola alle spalle con una bottigliata, dopo averle versato anche del vino addosso. La vittima ha riportato un trauma cranico giudicato guaribile in dieci giorni, dopo la prognosi stilata dal pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova dove è andata per ricevere le cure mediche. Da qui la denuncia ai carabinieri di Quattro Castella. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata