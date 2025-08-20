Colpisce la sua ex a bottigliate in testa

Avrebbe dovuto essere una serata trascorsa tra amici comuni e invece si è rivelata essere una serata che ha visto la donna, ex fidanzata dell’aggressore, essere colpita alla testa con una bottigliata mentre si faceva accompagnare all’auto da un amico. Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali aggravate i carabinieri della stazione di Quattro Castella hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 48enne residente nel reggiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I fatti risalgono alla fine dello scorso mese di maggio quando la donna terminato di lavorare ha raggiunto alcuni suoi amici in un bar del paese per trascorrere insieme una serata. Tra gli altri era presente anche il suo ex fidanzato. La serata al bar era scorreva tranquillamente senza particolari tensioni.

La situazione è mutata quando la donna, una 49enne reggiana, alla chiusura del bar saliva a bordo dell’auto di un amico per andare a una sagra unitamente ai restanti amici tra cui il fidanzato. Il fatto che fosse salita sull’auto dell’amico sarebbe stato il motivo per cui l’ex fidanzato nel proseguo della serata si mostrava fortemente contrariato ne confronti della donna. La situazione sarebbe precipitata quando, al termine della serata la ragazza chiedeva ad altro amico di accompagnarla al bar per prendere la sua macchina e rincasare. Sarebbe stato questo il frangente in cui l’ex fidanzato avrebbe raggiunto alle spalle la donna e dopo averle versato il contenuto di una bottiglia di vino a dosso la colpiva con una bottigliata alla testa. A seguito dell’accaduto la donna è dovuta ricorrere alle cure mediche presso al Santa Maria Nuova di Reggio, poi dimessa con una prognosi di 10 giorni.

A seguito delle attività investigative, i militari hanno acquisito a carico del 48enne elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di lesioni personali aggravate.