Colpita col calcio del fucile da un cacciatore

Cacciatore aggredisce una donna con il calcio del fucile: un 60enne reggiano è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali e violazione di norme connesse con l’utilizzo improprio delle armi da fuoco. Le tempestive indagini dei carabinieri, grazie anche al fondamentale ausilio di un’attenta descrizione dell’aggressore da parte della donna e alle testimonianze di alcuni cittadini che avevano assistito al grave episodio, hanno permesso di identificare il cacciatore. L’uomo, nella mattinata di giovedì 16 novembre, è stato redarguito da una 55enne che ha raggiunto il campo antistante della sua casa in quanto, a suo dire, il 60enne stava cacciando troppo vicino alla sua abitazione.

È poi nata una violenta lite tra le due persone e l’uomo ha reagito colpendo più volte la 55enne con il calcio del proprio fucile e sparando perfino un colpo intimidatorio verso i piedi della donna. Il 60enne ha anche sottratto alla 55enne il telefono cellulare con cui lo aveva precedentemente fotografato. Il cacciatore è poi scappato nei campi e la vittima è stata soccorsa da alcuni vicini che hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono prontamente intervenuti i militari dell’Arma di Casalgrande e della tenenza di Scandiano. I carabinieri hanno compiuto gli accertamenti del caso, raccogliendo tutte le informazioni e le testimonianze sull’episodio avvenuto.

All’ospedale Magati la 55enne è stata in seguito sottoposta alle cure e controlli del caso da parte dei sanitari del nosocomio scandianese. E’ stata dimessa con una prognosi di guarigione di sette giorni. La 55enne si è poi recata negli uffici dei carabinieri della tenenza di Scandiano per formalizzare la relativa denuncia. I militari hanno immediatamente iniziato le indagini per cercare d’individuare rapidamente il responsabile del gesto compiuto ai danni della 55enne.

I carabinieri sono quindi riusciti a risalire ed identificare il presunto autore dell’aggressione grazie anche all’ausilio di un’attenta descrizione dell’uomo fornita dalla stessa vittima e alle testimonianze acquisite da alcuni vicini di casa della donna. Nei guai è dunque finito il 60enne che aveva colpito la 55enne con il calcio del fucile. Inevitabili ovviamente i provvedimenti nei suoi confronti: è stato infatti denunciato alla Procura reggiana e sono state inoltre ritirate le armi detenute dall’uomo.

Matteo Barca