Colpita da malore, muore in strada a 54 anni

Un’altra morte improvvisa e prematura. E’ accaduto ieri mattina a Reggiolo, verso le 6,30, in via XXIV Maggio a Reggiolo. Una donna è stramazzata a terra davanti a un distributore automatico di alimenti.

Sono arrivati in fretta l’ambulanza della Croce rossa del paese e il personale dell’automedica di Guastalla. I soccorritori hanno proseguito a lungo il massaggio cardiaco, ma si sono dovuti arrendere. Per la donna, Cinzia Tavella, 54 anni, abitante in paese, non c’era nulla da fare.

Le cause del decesso risultano essere naturali, provocate da un improvviso malore. Sono intervenuti i carabinieri. Il corpo è stato messo a disposizione dei familiari da parte della magistratura. La salma è stata poi trasportata all’obitorio dell’ospedale di Guastalla dall’agenzia Losi Bartoli.

In attesa di eventuali accertamenti medico legali, da oggi è allestita la camera ardente all’ospedale. I funerali dovrebbero svolgersi mercoledì alle 9,30 in chiesa a Reggiolo. In lutto il compagno Lorenzo, il figlio Matteo, due fratelli e altri parenti.