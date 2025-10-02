"Colpita da quelle urla. Ormai è solo fanatismo"

Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd, cosa ne pensa dei fischi di domenica al sindaco Massari, prima che premiasse Francesca Albanese con il Primo Tricolore di Reggio? Ha citato la liberazione degli ostaggi israeliani tra le condizioni di pace tra Israele e Palestina: ha fatto bene?

"Il sindaco ha detto parole giuste, a mio parere. Ha fortemente condannato gli attacchi criminali del governo israeliano in Palestina, il massacro in corso ed è noto come lui sia un sostenitore e un attivista della denuncia del ’genocidio’ palestinese, basta ascoltare i suoi video social. Ha citato la liberazione degli ostaggi tenuti da Hamas tra le condizioni (addirittura tra le condizioni) per la fine del conflitto. Il paradosso è che è stato redarguito e ridicolizzato dalla sua stessa compagna di viaggio/eroina Francesca Albanese, tra le urla e gli strepiti del pubblico, nel momento in cui l’Albanese veniva pure premiata dal primo cittadino con una massima onorificenza. I sorrisini alla folla, le mani sul volto di Albanese e la frase altezzosa ’ti perdono se non dici più queste cose’ sono inaccettabili".

A Reggio, fino a ieri e quindi fino a quattro giorni dopo, nessun esponente Pd locale era intervenuto. Anche dalla segreteria nazionale. Un errore?

"Penso di sì. Ormai il dibattito politico è infarcito di estremismi e di radicalizzazioni. Non siamo più al confronto politico, siamo al fandom, al fanatismo delle tifoserie contrapposte, ai followers dell’una e dell’altra parte senza alcuna possibilità di dialogo. Non si è mai abbastanza estremisti, bisogna rincorrere la radicalità fino in fondo. Le urla del teatro di Reggio mi hanno molto colpita. Poi si fa di tutta l’erba un fascio e si urla ’vergogna’ a Massari che si è contraddistinto proprio per l’appoggio alla causa palestinese. La condanna delle atrocità dei massacri perpetrati da Netanyahu e il riconoscimento dello Stato palestinese sono punti fondamentali e condivisi da tutti noi. Ma cancellare gli ’ostaggi’, utilizzare ovunque la parola ’genocidio’ rischia di far rovesciare completamente la prospettiva, come ha spiegato Segre, e di rimettere in discussione anche il genocidio degli ebrei. Ormai si rischia il paradosso per cui gli Ebrei da vittime sono passati nell’opinione pubblica ad attori di genocidio. Questo a soli 80 anni dalla liberazione di Auschwitz".

Massari non ha la tessera del Pd e non ha ritrattato quel discorso. Dovrebbe essere un esempio per tutti i sindaci?

"A me il discorso sembrava equilibrato. E ribadisco: la situazione di Gaza, i 65mila morti, i bambini affamati superano qualsiasi residuo minimo di umanità. Ma il punto di Reggio Emilia è un altro. Ed è l’aspetto dell’estremismo e della radicalizzazione della politica. Che ovviamente ha delle conseguenze molto chiare, ad esempio, sull’antisemitismo. Abbiamo dati molto preoccupanti. Il sondaggio di questi giorni di Swg ci dice che il 15% degli Italiani ritiene giusto aggredire fisicamente persone di origine ebraica, il 23% approva i negozianti che si rifiutano di servire persone di origine ebraica e quasi il 20% giudica positivamente le scritte e i graffiti contro gli ebrei".

Albanese sta ricevendo cittadinanze onorarie ovunque, malgrado posizioni radicali e divisive. Un errore premiarla?

"Non mi permetto di decidere al posto dei sindaci. Certo le sue idee sono molto divisive e darle la cittadinanza onoraria significa dividere e non unire. Le sue parole che trovo ambigue sullo Stato d’Israele, di cui parla solo in termini coloniali e predatori, le parole su Hamas che va compresa e capita, perché i terroristi avrebbero promosso una rivoluzione globale nel mondo e riportato al centro la questione palestinese, lo schiaffone al sindaco perché ha osato citare la parola ‘ostaggi’, sapendo cosa significa questo nella Shoah, mi lasciano decisamente perplessa. Io penso che i sindaci debbano unire le proprie comunità".

Paolo Rosato