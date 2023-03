Colpita da un malore, si schianta contro un albero e muore

Ambulanza

Reggio Emilia, 13 marzo 2023 – Un malore, la perdita di controllo dell’auto e uno schianto fuori strada, con la vettura che è finita contro un albero. Vittima una donna anziana che sabato alle 20.40 era alla guida del suo mezzo a Pratofontana, in via Spagni.

I soccorritori sono riusciti a rianimare la donna sul posto, ma purtroppo il malore non ha dato scampo. Dopo il decesso, il corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale Santa Maria Nuova. Poiché non sono stati trovati in possesso della vittima dei documenti di identità con il nome, nel tardo pomeriggio di ieri la donna non era ancora stata identificata.