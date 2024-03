Colpita dal calcio di un cavallo. La piccola Arianna non ce l’ha fatta. Saranno donati gli organi

La piccola Arianna, 13 anni appena, non ce l’ha fatta: è morta in ospedale dopo essere stata colpita al volto dal calcio di un cavallo. La tragedia giovedì pomeriggio al maneggio Il Vigneto di San Martino in Rio (Reggio Emilia) l’allarme è scattato alle 17: Arianna Giaroli, di Carpi, tesserata del centro ippico da qualche anno, stava camminando accanto al cavallo quando l’animale, all’improvviso, ha sferrato un calcio colpendo la ragazzina sul viso. Insieme a lei, al momento dell’incidente, c’era un’amica, sua coetanea, che è andata a chiamare di corsa l’istruttrice. Le condizioni della piccola sono apparse subito disperate: il massaggio cardiaco ha permesso di ripristinare l’attività del cuore, ma la situazione clinica era fin dai primi istanti molto critica. Giaroli è stata trasportata con l’elisoccorso al Maggiore di Parma, dove è stata ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata, in condizioni giudicate gravissime. Per qualche ora si è comunque continuato a sperare, poi, ieri attorno all’ora di pranzo, è stata dichiarata la morte cerebrale. E in serata, purtroppo, la conferma del decesso. Tutto è avvenuto in pochi attimi: "Ha preso un calcio in viso – le parole dell’istruttrice subito dopo l’incidente –. Io non ho visto la scena di persona – aveva detto, con fatica e ancora molto provata –, stava camminando accanto al cavallo, che deve averle dato un calcio. Lei è caduta. Insieme con lei, quand’è successo, c’era un’amica, sua coetanea, che mi è venuta a chiamare immediatamente. Era a terra, non era cosciente. I soccorsi, devo dire, sono arrivati immediatamente, sono stati veramente rapidissimi". Questa ragazzina "fa lezione con noi da tanto, due o tre anni – aveva spiegato l’istruttrice –. Non ci è mai capitata una cosa simile, è la prima volta".

Sul luogo dell’incidente erano arrivati subito dopo anche i genitori della piccola. Indagano i carabinieri, che sono arrivati sul posto subito dopo l’accaduto per procedere con i rilievi necessari a ricostruire l’accaduto. È stata aperta un’inchiesta, si stanno verificando eventuali profili di responsabilità penale. Ci sarebbe l’intenzione di donare gli organi. Arianna lascia i genitori, Federico e Sara, un fratello, e i nonni, distrutti dal dolore.