Colpito con il taser a Reggio Emilia. La madre: "Non doveva morire così"

Le sue parole sono il grido di una donna disperata per la perdita del figlio, che vuole capire fino in fondo cosa sia successo all’alba di lunedì e perché il suo Claudio non c’è più. "Quella mattina mio figlio cercava solo aiuto, me lo hanno raccontato tante persone. Perché è accaduto tutto questo? Non si può sparare così a un ragazzo...". È sconvolta dal dolore e parla tra le lacrime Alfonsina Serrapica, madre di Claudio Citro, il 41enne originario di Salerno morto lunedì nel reggiano dopo che gli agenti delle volanti lo hanno fermato usando la pistola a impulsi elettrici. Un dipendente ha raccontato al Carlino che lui era a terra con la pancia in giù quando un agente ha azionato il taser. La donna si pone tante domande: "Non voglio alzare il dito verso nessuno – premette –. Non conosco questo tipo di tecnologia, ma chiedo che si ricostruisca la verità sulle circostanze di utilizzo della pistola elettrica. Non vorrei che altri giovani finissero così. Va bene indossare la divisa, ma ci vuole anche umanità". Suo figlio era cardiopatico "è nato con una valvola del cuore che non si chiude". Ma solo l’autopsia stabilirà qual è stata la causa della morte.

Il titolare del forno in cui Citro è entrato per "cercare aiuto" è Massimo Antonelli. Il suo lunedì è iniziato così: "Sono stati momenti di spavento e concitazione" dice. C’erano anche i dipendenti: "Citro è entrato nel negozio sconvolto. Aveva macchie di sangue all’altezza delle ginocchia e urlava: “Mi vogliono sparare“. Dietro di lui c’era la polizia che cercava di calmarlo – prosegue – Si è sdraiato nel negozio per terra a pancia in giù". Viene smentita la voce secondo cui Citro avrebbe dapprima tentato un furto in un’abitazione per poi andare davanti al bar e poi al forno: non risultano in tal senso testimonianze o denunce sporte. Cristian Paglialonga, capogruppo FdI in consiglio comunale, ha "personalmente contattato l’operatore coinvolto, mettendogli a disposizione, se necessario, un medico legale per partecipare all’autopsia e un avvocato per assisterlo in ogni fase del procedimento, un gesto concreto che dimostra l’impegno assoluto nel sostenere chi protegge la nostra sicurezza".