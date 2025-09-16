Colpito con il taser dalla polizia. Muore a 41 anni, nuove polemiche

Claudio Citro è morto ieri mattina all’alba, a bordo dell’ambulanza che lo stava trasportando da Massenzatico, frazione alle porte di Reggio Emilia, verso l’ospedale cittadino. Originario di Salerno, 41 anni e pluripregiudicato, è stato neutralizzato con il taser da un agente della polizia di Stato. Volanti e operatori del 118 sono arrivati al forno Castagnoli di via Beethoven attorno alle 5,30 del mattino. Citro, riferiscono le autorità, era implacabile. Stava dando in escandescenze, gli agenti avrebbero cercato di calmarlo per almeno mezz’ora, l’uso della pistola a impulsi elettrici sarebbe risultato necessario. Caricato sull’ambulanza, l’uomo è morto poco dopo. L’indagine è in mano alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia e a svolgere i primi accertamenti sono i colleghi della squadra mobile, guidati dal dirigente Andrea Napoli. Al momento la vicenda è tenuta nel più stretto riserbo da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Il nome di Citro è noto alle cronache reggiane. A partire dalla misura cautelare del divieto di dimora a Reggio a cui era sottoposto, nell’ambito di un processo pendente in Cassazione per stalking a danno di una ex convivente. Quello stesso nome comparve poi nel 2016, nell’ambito dell’indagine denominata ’Don Matteo’ e condotta dai carabinieri reggiani. L’inchiesta nacque dalla denuncia a uno sportello antiracket da parte di un imprenditore, taglieggiato e spinto dalla disperazione. L’anno dopo Citro, reo confesso, fu condannato in abbreviato a 4 anni per estorsione aggravata e continuata. Ancora prima, nel 2011, venne arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato: rifiutava la multa da un controllore della sosta, che aveva aggredito e minacciato. Quando intervennero gli agenti delle volanti, Citro si scagliò anche contro uno di loro.

Secondo quanto emerso ieri, il 41enne sarebbe arrivato al forno Castagnoli dopo aver tentato un furto in un’abitazione lì vicino. Colto sul fatto dai proprietari, nella fuga si sarebbe ferito, arrivando davanti a un bar. "Urlava, chiedeva aiuto – riferiscono i dipendenti –. Poi si è allontanato di nuovo". Quando le forze dell’ordine lo hanno raggiunto al forno Castagnoli era in stato di forte alterazione. Ieri gli agenti della polizia di Stato e della scientifica hanno presidiato per ore l’area interna all’attività, tra gli sguardi incuriositi e preoccupati dei cittadini.

È una vicenda su cui va fatta ancora piena chiarezza ma che fin dalle prime ore ha creato spaccature e schieramenti. In sostanza, tra chi sostiene l’uso del taser in dotazione alle forze di polizia e chi invece ritiene tale strumento un’arma pericolosa da sospendere immediatamente. I sindacati delle forze dell’ordine hanno fatto muro attorno al collega: "È ancora sotto choc, non riesce a darsi pace". Il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha espresso "profondo dispiacere per la perdita di una vita umana". "Gli esiti della autopsia e l’indagine della procura permetteranno di fare luce sull’accaduto – ha aggiunto – così come forniranno elementi di valutazione gli accertamenti in corso relativi ad analoghi episodi accaduti negli ultimi mesi in altre città".

Giulia Beneventi

Alessandra Codeluppi