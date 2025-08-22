Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
22 ago 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
  4. Colpito da malore alla guida. Soccorso da una passante

Colpito da malore alla guida. Soccorso da una passante

Un 55enne, rimasto privo di sensi, è finito nel fossato laterale con la macchina. Una testimone ha allertato il 118. L’uomo è stato portato via in elicottero.

L’intervento dei soccorsi a Boretto per aiutare il 55enne finito fuori strada

L’intervento dei soccorsi a Boretto per aiutare il 55enne finito fuori strada

Ha sbandato in auto, finendo nel fossato laterale, probabilmente colpito da malore improvviso, che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo.

È accaduto verso le 15,30 di ieri in via Europa, nei pressi del cimitero di Boretto, alle porte del paese. A bordo di una Renault Clio si trovava un uomo di 55 anni, residente a Boretto.

È stata la conducente di un’altra auto a notare la scena della sbandata, fermandosi subito per prestare il primo soccorso. "Quell’uomo respirava, ma non rispondeva alle chiamate. Sembrava aver perso i sensi per un malore. L’ho anche scosso per cercare di farlo riprendere, ma continuava a essere privo di conoscenza", ha raccontato la testimone, la stessa che ha allertato gli operatori del 118.

Sul posto, in breve tempo, sono arrivati gli operatori della Croce rossa con l’autoinfermieristica, l’elisoccorso di Parma, oltre ai vigili del fuoco per estrarre in sicurezza il conducente dall’abitacolo della Clio. Inizialmente l’automobilista era apparso privo di sensi, in condizioni critiche, per poi dare segni di ripresa.

Una volta estratto dall’auto, il 55enne stato caricato a bordo dell’elicottero giallo del 118 per essere trasportato d’urgenza in ospedale, in condizioni gravi, ma in apparente stato di ripresa. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale della Bassa Reggiana per effettuare i rilievi tecnici. Secondo i primi accertamenti sembra che non vi siano altri veicoli coinvolti nella sbandata e che possa esserci stato proprio un malore improvviso alla base dell’incidente.

Antonio Lecci

