Colpito da malore alla guida. Il trattore finisce nel fossato

Aveva appena concluso le operazioni di scarico di uva alla Cantina sociale di Gualtieri. Subito dopo stava rientrando verso l’azienda, in direzione Pieve Saliceto, quando improvvisamente ha perso il controllo del trattore, che si è ribaltato in parte nel fossato laterale, a poche decine di metri dalla Cantina.

È accaduto ieri mattina verso le 10,30 in via San Giovanni. Sono stati subito mobilitati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, del personale dell’autoinfermieristica, dell’automedica della Bassa, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento guastallese, che hanno messo in sicurezza il trattore. Sono state praticate le prime cure di emergenza all’uomo, un 69enne residente in paese, il quale è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in codice rosso, per verificare l’entità dei traumi ma anche per capire la natura del malore che lo avrebbe colpito mentre era alla guida del trattore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del reparto infortunistica della polizia locale per effettuare i rilievi tecnici. La strada è rimasta chiusa per consentire soccorsi e recupero del mezzo agricolo.

Antonio Lecci